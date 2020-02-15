سوبر كورة
Ads
السبت، 15 فبراير 2020 03:16 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس جامعة الأزهر: نسعى لنشر بنود وثيقة الأخوة الإنسانية فى الجامعات الأفريقية

السبت، 15 فبراير 2020 02:49 م
رئيس جامعة الأزهر: نسعى لنشر بنود وثيقة الأخوة الإنسانية فى الجامعات الأفريقية الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، الدكتور إيتين إيهيلي، الأمين العام لاتحاد الجامعات الأفريقية، و ماكسويل، المدير المالى لاتحاد الجامعات الأفريقية بحضور الدكتورة أمانى الشريف عميدة كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة.

وذكر بيان للجامعة اليوم، أن رئيس جامعة الأزهر رحب بالوفد فى بداية اللقاء، وثمن جهود اتحاد الجامعات الأفريقية التى يبذلها من أجل النهوض والارتقاء بالعملية التعليمية فى القارة السمراء، مؤكدا أن مؤسسة الأزهر جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، تدعم هذه الجهود المخلصة، وتتعاون مع كافة المؤسسات المعنية فى سبيل تحقيق ذلك.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن توقيع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وقداسة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، على "وثيقة الأخوة الإنسانية" فبراير من العام الماضى فى أبوظبي، كان فى إطار ترسيخ قيم التعايش والسلام ونبذ جميع صور العنف والكراهية، لافتا إلى أنه تم الاحتفال الأسبوع الماضى بمرور عام على توقيع الوثيقة بحضور العديد من أتباع الديانات السماوية، تأكيدا على التعاون من أجل خدمة الإنسانية جمعاء دون النظر إلى اللون أو الجنس أو الدين .

وطالب رئيس الجامعة باستمرار وزيادة التعاون بين جامعة الأزهر واتحاد الجامعات الأفريقية من أجل تفعيل ونشر بنود وثيقة الأخوة الإنسانية فى مختلف الجامعات الأفريقية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن مجلس جامعة الأزهر فى اجتماعه الأخير قد أعلن هذا العام 2020 عام "الأخوة الإنسانية"، ويأمل أن يتعاون معه الاتحاد لتعميم هذا على كافة الجامعات الأفريقية، وذلك لما فى هذه الوثيقة من خير ونفع للإنسانية كلها، وما تستهدفه من تصحيح إيجابى للأفكار، خاصة لدى الصغار والشباب، لافتا إلى أن الأفكار الخاطئة لا تخص دينا أو طائفة بعينها فكما أن هناك حوادث فى المساجد نجد ذلك أيضا فى الكنائس والمعابد، مشددا على ضرورة التكاتف لتفعيل بنود هذه الوثيقة المهمة، من أجل نشر قيم التعاون والتعايش والمواطنة وقبول الآخر.

من جانبه وجه أمين عام اتحاد الجامعات الأفريقية الشكر للأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة رئيس الجامعة، مثمنا مع حققه التعاون بين الاتحاد والجامعة من إنجازات كبيرة خلال الفترة الماضية، موجها الشكر والتقدير للدعم الذى يوجهه الأزهر الشريف للدول الأفريقية وآخرها القافلة الطبية التى تم تدشينها فى دولة تشاد برئاسة الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة والمشرف على القوافل الطبية، وحملت معها 7 أطنان من الأدوية والمستلزمات، من أجل المساهمة فى التخفيف من معاناة أشقائها من أبناء القارة السمراء، مشيرا إلى أن هذه القوافل وغيرها من القوافل الإغاثية والتثقيفية والتوعوية والدينية التى يسيرها الأزهر الشريف لم تنقطع يوما عن دول أفريقيا.

كما أكد أن التعاون بين الاتحاد وجامعة الأزهر قائم ومستمر فى العديد من المجالات والملفات ذات الاهتمام المشترك، مثمنا اهتمام رئيس الجامعة المستمر بالإطلاع على كل ما يخص مقر الاتحاد الإقليمى الدائم بالجامعة، والعمل على إزالة كافة المعوقات التى يواجهها المقر والعاملون فيه فى سبيل تحقيق الاستفادة الكاملة من هذا التعاون المثمر بين جامعة الأزهر وكافة الجامعات الإفريقية.

 


جامعة الازهر

تشاد

افريقيا

وثيقة الاخوة الانسانية

اخبار مصر

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جامعة الأزهر تعلن عن مسابقة كبرى لحفظ القرآن قيمة جوائزها 70 ألف جنيه

الإثنين، 10 فبراير 2020 04:00 ص

صور.. انتظام الدراسة بكليات جامعة الأزهر.. ندوات توعوية من مخاطر فيروس كورونا.. غرف عزل بالمدينة الجامعية.. عمداء الكليات يستقبلون الطلاب بالورود.. ورئيس الجامعة يعلن عن ملتقى توظيفى قريبًا

الأحد، 09 فبراير 2020 05:00 م

رئيس جامعة الأزهر :الهدية المصحوبة بمنفعة شخصية "رشوة"

الأحد، 09 فبراير 2020 02:04 م

جامعة الأزهر تواجه كورونا بغرف عزل بالمدن الجامعية وندوات تثقيفية

الجمعة، 07 فبراير 2020 03:27 م

اقتراحان فى البرلمان لإنشاء فرع لجامعة الأزهر وكليتى طب وتمريض بكفر الشيخ

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 04:00 ص

رئيس جامعة الأزهر للطلاب: احذروا دعاوى التشدد والتطرف بهدف تفتيت الأوطان

الخميس، 30 يناير 2020 05:48 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كارتيرون "مدرب سوبر".. المدرب الفرنسى يتوج باللقب الثالث.. يقود الزمالك لحصد السوبر الأفريقى ويحقق رقما قياسيا بعد ثلاثية الترجى..74 يوما رحلة الخواجة مع الفارس الأبيض.. ودورى الأبطال مع مازيمبى أكبر إنجازاته

كارتيرون "مدرب سوبر".. المدرب الفرنسى يتوج باللقب الثالث.. يقود الزمالك لحصد السوبر الأفريقى ويحقق رقما قياسيا بعد ثلاثية الترجى..74 يوما رحلة الخواجة مع الفارس الأبيض.. ودورى الأبطال مع مازيمبى أكبر إنجازاته

س و ج.. ماذا يعنى استبعاد مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا؟

س و ج.. ماذا يعنى استبعاد مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا؟

أخبار مصر اليوم .. الصحة تطلق حملة تطعيم16.5 مليون طفل غدا

أخبار مصر اليوم .. الصحة تطلق حملة تطعيم16.5 مليون طفل غدا

10 نجوم على أعتاب أولمبياد طوكيو 2020.. ميسي وصلاح ونيمار الأبرز

10 نجوم على أعتاب أولمبياد طوكيو 2020.. ميسي وصلاح ونيمار الأبرز

فيديو.. إزاى تصنع ثروتك من اليوتيوب على طريقة محمد رمضان وشاكوش؟

فيديو.. إزاى تصنع ثروتك من اليوتيوب على طريقة محمد رمضان وشاكوش؟

أشرف بن شرقى يتفوق على فرجانى ساسى بالزمالك وينافس على أفضل محترف فى مصر

أشرف بن شرقى يتفوق على فرجانى ساسى بالزمالك وينافس على أفضل محترف فى مصر

فرنسا تعلن وفاة أول حالة مصابة بكورونا فى أوروبا لسائح صينى

فرنسا تعلن وفاة أول حالة مصابة بكورونا فى أوروبا لسائح صينى

الزمالك يتفوق على أندية تونس بالمحافل الأفريقية بعد التتويج بالسوبر

الزمالك يتفوق على أندية تونس بالمحافل الأفريقية بعد التتويج بالسوبر

ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول فى 135 دقيقة ضد نورويتش سيتى.. فيديو

ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول فى 135 دقيقة ضد نورويتش سيتى.. فيديو

اليابان تعلن تسجيل 67 إصابة جديدة بكورونا على متن السفينة الموبوءة

اليابان تعلن تسجيل 67 إصابة جديدة بكورونا على متن السفينة الموبوءة

أبطال السوبر يتحدثون بعد اعتلاء عرش أفريقيا.. كارتيرون: فخور بنجوم الزمالك والروح كلمة السر.. شيكابالا: وفينا بالوعد وفزنا بالكأس.. بن شرقى: معدن اللاعبين يظهر فى المباريات.. وحازم إمام: تحملت الإصابة

أبطال السوبر يتحدثون بعد اعتلاء عرش أفريقيا.. كارتيرون: فخور بنجوم الزمالك والروح كلمة السر.. شيكابالا: وفينا بالوعد وفزنا بالكأس.. بن شرقى: معدن اللاعبين يظهر فى المباريات.. وحازم إمام: تحملت الإصابة

ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت وعيار 21 يسجل 690 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت وعيار 21 يسجل 690 جنيها للجرام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة