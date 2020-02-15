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رئيس الوزراء العراقى المكلف يعلن الاقتراب من تحقيق تشكيلة وزارية مستقلة

السبت، 15 فبراير 2020 07:00 م
رئيس الوزراء العراقى المكلف يعلن الاقتراب من تحقيق تشكيلة وزارية مستقلة محمد توفيق علاوى رئيس الوزراء العراقى المكلف
بغداد أ ش أ

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أعلن رئيس الوزراء العراقى المكلف محمد توفيق علاوي، اليوم السبت، الاقتراب من تحقيق إنجاز تاريخى عبر تشكيلة وزارية مستقلة.

وقال علاوي، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، "اقتربنا من تحقيق انجاز تاريخى عبر تشكيلة وزارية مستقلة من الأكفاء"، وأضاف "نأمل استجابة أعضاء البرلمان للتشكيلة المقدمة والتصويت عليها لتنفيذ مطالب الشعب.

كشف رئيس كتلة بيارق الخير، بالبرلمان العراقى محمد الخالدى، عن إكمال رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوى، تشكيلة حكومته، مشيرا إلى أنه سيعلن عنها الأحد المقبل، وقال الخالدى - فى تصريحات أوردتها قناة (سكاى نيوز) الإخبارية - "إن رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوى أكمل تشكيل وزارته"، مضيفا أن علاوى سيعلن عن تشكيلته الوزارية الأحد المقبل، وأنه سيقوم بإبلاغ الرئيس برهم صالح ورئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدى بهذا التطور.

وأشار إلى أن رئيس الحكومة المكلف سيطلب من مجلس النواب عقد جلسة طارئة، بغرض التصويت على التشكيلة الحكومية.. مؤكدا وجود ضغط من بعض الكتل، وأوضح أن هذا الضغط لن يؤثر على منح الثقة للحكومة المرتقبة فى مجلس النواب.

ويسعى رئيس الوزراء العراقى، محمد علاوى، لإيجاد حلول للأزمة التى طالت في العراق، حيث استمرار مظاهرات العراقيين منذ شهور، اعتراضا على عدم تشكيل حكومة تكنوقراط من المتخصصين وبعيدة عن المحاصصة، بجانب تزايد عدد الضحايا، حيث أكد موقع العربية، أن رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد علاوي، تعهد بالتحقيق في الانتهاكات التي وقعت خلال التظاهرات، حيث قال معلقا على تلك الانتهاكات: سنحقق في الانتهاكات.

 

رئيس الوزراء العراقى المكلف

العراق

أخبار العراق

علاوي

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