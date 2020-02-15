رئيس البريد: كشفنا أكبر عملية غسيل أموال تمت عبر استغلال حسابات بريدية

صرح عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن الأنظمة والحلول المتطورة التى تم تطبيقها على الخدمات المالية والإدارية استطاعت من خلالها الإدارة العامة لمكافحة غسيل الأموال بالهيئة القومية للبريد، أن تكشف أكبر عملية غسيل أموال تمت عبر استغلال حسابات بريدية تم إنشاؤها فى محافظة مطروح لغسيل أكثر من مليار جنيه بطرق غير مشروعة؛ حيث تمكنت إدارة مكافحة غسيل الأموال بالهيئة من رصد بعض العمليات المشتبه بها بعد أن تلاحظ إجراء العديد من التحويلات المالية بمبالغ متفاوتة على حسابات بمكتب بريد مطروح يتم تحويل الأموال إليها من مكاتب بريد فى عدد من محافظات الصعيد من بينها الأقصر وأسوان وأسيوط، موضحاً أنه فور اكتشاف البريد المصرى حركات تلك الحسابات المشبوهة تم إبلاغ الوحدة المركزية لمكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزى والجهات المعنية، ومدهم بجميع بيانات أصحاب هذه الحسابات والمتورطين معهم ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم الامر الذى نتج عنه ضبط تشكيل عصابى تخصص فى مثل هذه المعاملات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم من قبل الجهات المختصة بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالهيئة القومية للبريد.

وجدير بالذكر أن الإدارة العامة لمكافحة غسيل الأموال بالهيئة القومية للبريد تم استحداثها لمكافحة جميع جرائم غسيل الأموال.

وكان المستشار أيمن غباشى، رئيس نيابة مطروح الكلية، قد قرر الخميس الماضى، حبس 20 متهماً، 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى القضية 4 أحوال أموال عامة / 3250 لـ 2020 جنح مطروح، الخاصة بأكبر عملية لغسيل الأموال، فى مكتب بريد مطروح، من خلال فتح حسابات وإجراء تحويلات بريدية تقدر بإجمالى مليار و750 مليون جنيه، على 25 حساب بريدى، وتورط 5 موظفين بمكتب بريد مطروح و15 متهما من المستفيدين وأصحاب الحسابات البريدية التى تمت عليها التحويلات، إضافة إلى حساب باسم شخص متوفى، وذلك عقب التحقيقات، التى أجرتها وحدة غسيل الأموال بنيابة مطروح، تحت إشراف المحامى العام الأول لنيابات مطروح.