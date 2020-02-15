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حفظ التحقيقات فى وفاة الفنان هيثم أحمد زكى داخل فيلته بالشيخ زايد

السبت، 15 فبراير 2020 03:09 م
حفظ التحقيقات فى وفاة الفنان هيثم أحمد زكى داخل فيلته بالشيخ زايد الفنان الراحل هيثم أحمد زكى - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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قررت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر حفظ التحقيقات فى قضية وفاة الفنان هيثم أحمد زكى، داخل فيلته بمدينة الشيخ زايد بعد أشهر من التحقيقات.
 
وكانت النيابة تسلمت تقرير الطب الشرعى الخاص بالتحاليل الفنية للعينات التى تم سحبها من جثمان الممثل الراحل هيثم أحمد زكى.
 
وكشفت مصادر طبية، عن عدم صحة رواية وفاة الفنان هيثم أحمد زكى، بسبب تناول جرعة زائدة من المكملات الغذائية لبناء العضلات وإصابة بمغص وإعياء شديد، لافتة إلى أن سبب الوفاة جاء لأسباب كمياوية ومرضية.
 
وباشر فريق من النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر التحقيق حول وفاة الفنان هيثم أحمد زكى، فى الساعات الأولى من صباح يوم 7 نوفمبر الماضى، داخل فيلته فى الشيخ زايد، للوقوف على ظروف وملابسات الوفاة.
 
وناظر فريق من النيابة جثمان الفنان الراحل، للوقوف على وجود أى علامات تشير إلى وجود عنف جنائي من عدمه، كما عاين فريق النيابة فيلا الفنان، واستمعوا لأقوال خطيبته حول وفاته.
 
ورحل الفنان الشاب هيثم أحمد زكي عن عمر يناهز الـ 35 عاما، وهو من مواليد 4 أبريل 1984، وهو ابن الممثل الراحل أحمد زكي والممثلة الراحلة هالة فؤاد، بدأ مشواره الفني عام 2006، عندما قام باستكمال ما تبقى من مشاهد فيلم حليم بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي.
 

هيثم أحمد زكى

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