حجز عاطل بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من عمه بعابدين

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة عابدين، بحجز عاطل 24 ساعة على ذمة تحريات المباحث، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من عمه.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من الرائد مصطفى البلتاجى رئيس مباحث قسم شرطة عابدین، مفأدة تلقيه بلاغا من " ح. ف"، 51 سنة، طباخ باكتشافه سرقة مبلغ مالى 2000 جنیه ومشغولات ذھبیة عبارة عن ( 4 خاتم، أسورة، أنسیال ) من داخل غرفة نوم والدته المقیمة طرفه ولم یتھم أو یشتبھ فى احد بارتكاب الواقعة.

وانتقل الرائد علاء أبو المجد معاون المباحث، وبإجراء المعاینة تبین سلامة جمیع منافذ الشقة، وعدم وجود بعثرة بمحتویاتھا وبإجراء التحریات وجمع المعلومات، ومن خلال تفریغ كامیرات المراقبة وفحص المترددین على العقار محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابھا خ م، 26 سنة، عاطل، ابن شقیق المجنى علیه.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتھم القوة المرافقة من ضبطه، وبمواجھته بالتحریات أیدھا واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب " المفتاح المصطنع "، وأقر بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالیة وعلمه باحتفاظ عمه بمبالغ مالیة بمسكنه اختمرت فى ذھنه فكرة سرقته وفى سبیل ذلك تمكن من اصطناع نسخة من مفتاح الشقة حال زیارته للمجنى علیه، والاستیلاء على المسروقات، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى 1500 جنیه " من متحصلات الواقعة " وإنفاقه باقى المبلغ المُستولى علیه على متطلباته الشخصیة، كما تم بإرشاده ضبط كافة المصوغات الذھبیة المستولى علیھا لدى صدیقه " ع. م"، 24 سنة، عاطل، وباستدعاء المجنى علیه تعرف على المضبوطات واتھمه بالسرقة، وتم تحریر المحضر اللازم، والعرض على النیابة العامة للتحقيق.