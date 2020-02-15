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حبس صاحب مصنع ضبط بحوزته 2 طن مخللات فاسدة فى الظاهر

السبت، 15 فبراير 2020 01:32 م
حبس صاحب مصنع ضبط بحوزته 2 طن مخللات فاسدة فى الظاهر حبس-أرشيفية
كتب سليم على

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قررت نيابة الظاهر حبس  صاحب مصنع، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، ضبط بحوزته 2 طن مخللات فاسدة فى دائرة ، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة. 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من العميد محمد رجائى مدير تموين العاصمة، بضبط مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة  الظاهر بمحافظة القاهرة لحيازته (2,220 طن مخللات مختلفة الأنواع) معبأة داخل براميل وعبوات ذات أحجام وأوزان مختلفة بدون بيانات تفيد تاريخ والصلاحية.
 
كما نجحت حملة تموينية لضباط مباحث العاصمة، فى ضبط المدير المسئول عن مخزن تابع لمطعم للوجبات الجاهزة "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة  الزيتون (بمحافظة القاهرة) لحيازته (700 كيلو جرام مقطعات لحوم- مفروم لحوم- مقطعات دواجن) معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة.
 
تأتى تلك الحملات انفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
 
وعلى جانب آخر، تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على صاحب مفرمة بحوزته 4 طن لحوم فاسدة فى منطقة عين شمس، وتحرر محضر بالواقعة.
 
ونجحت حملة تموينية فى ضبط المدير المسئول عن مفرمة لحوم "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة عين شمس بمحافظة القاهرة، لحيازته (3,960) طن (مفروم لحوم- سجق)، مرتجعات مصانع وثلاجات ومحلات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية من حيث الملمس واللون والرائحة لإعادة فرمها وتعبئتها كمنتج نهائى "مفروم لحوم"، طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية.
 
 
 
 
 

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