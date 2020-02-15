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حبس صاحب عقار ونجله بتهمة قتل شاب بسبب مشادة كلامية فى عين شمس

السبت، 15 فبراير 2020 08:47 م
حبس صاحب عقار ونجله بتهمة قتل شاب بسبب مشادة كلامية فى عين شمس حبس ـ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بتشريح جثة شاب، عثر عليه مقتولا أمام أحد المنازل في منطقة عين شمس، كما صرحت بدفن جثة الشاب القتيل، وذلك عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة .

وتبين من خلال تحريات رجال المباحث، أن صاحب عقار وابنه وراء ارتكاب الواقعة، وذلك بسبب اعتراضهم على وقوف المجني عليه أمام منزلهم بصفة مستمرة، كما تبين أيضا أنهما طلبا منه أكثر من مرة عدم التواجد أو الوقوف أمام عقارهما، إلا أنه لم ينصاع إلى طلبهما واستمر فى الوقوف أمام منزلهما، مما أدى إلى نشوب مشاجرة بينهم، واعتديا عليه المتهمان الشاب ووالده على المجنى عليه ، واردوه قتيلا .

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، بلاغا من الأهالى، يفيد بنشوب مشاجرة بين شاب ووالده مع شخص آخر ، اعتديا عليه بالضرب المبرح ، مما أدى مفارقته للحياة .

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، وبصحبتهم قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتم العثور على جثة الشاب المجنى علي، وتبين أنه به أثار ضرب وكدمات شديدة ظهرت على جسده .

والإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن رجال مباحث القاهرة، من ضبط المتهمان، وتم اقتيادهما إلى قسم شرطة عين شمس ، وبمواجهتهما اعترافا بارتكابها الواقعة، مضيفين أنهما أكد على المجنى عليه أكثر من مرة عدم التواجد أمام منزلهما ، إلا أنه أصر على التواجد بشكل مستمر، حتى نسبت بينهم مشادة كلامية ، تزايدت حدتها إلى الاشتباك بالايدى بينهم، اعتديا عليه بالضرب المبرح ، مما أدى إلى مصرع الشاب المجنى عليه .

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بدفن جثة الشاب المجنى عليه، كما أمرت بحبس المتهمان على ذمة التحقيقات .


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