حبس شاب استعان بخاله للتعدى على والدته لزواجها دون علمهما فى الساحل

كتب عبد الله محمود

باشرت نيابة الساحل التحقيق ، مع شاب وخاله قاموا، أطلقوا الأعيرة النارية، والتشاجر مع والدة المتهم الأول وزوجها ، بعد زواجها دون علمهم، كما كلفت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق .

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة ورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الساحل بقیام أحد الأشخاص بإطلاق أعیرة ناریة من سلاح ناري وبصحبته آخر بحوزتھما سلاح أبیض حال تواجدھما أمام عقار بشارع توفیق حناـ دائرة القسم

و بإجراء التحریات تبین صحة ما ورد من معلومات ، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتھم القوة المرافقة من ضبط المتھمان وتبین أنھما كلاً من أ ع ، 21 سنة، سائق وضبط بحوزته بندقیة خرطوش ماركة ارمستون عیار 12 مم ، 5 طلقات من ذات العیار، وخاله ا م ت ، 36 سنة، سائق ومقیم دائرة قسم شرطة روض الفرج والسابق اتهامه في 4 قضایا أخرھم 13568 لسنة 2018م الساحل " مخدرات " وضبط بحوزته سلاح أبیض " سیف " .

وبمواجھتھما بالتحریات ، وما أسفر عنه الضبط ، أعترف المتهمان بحیازتھما للأسلحة الناریة والبیضاء ، وذلك بقصد التشاجر مع كلاً من م ت ، 44 سنة، ربة منزل ومقیمة بمحل الواقعة (والدة الأول وشقیقة الثاني ) ، و زوجھا إ ف ، 41 سنة ، سائق ، لاعتراضھما على زواج الأولى من الثاني ، دون علمھما ، وأقر المتھم الأول بإطلاقه أعیرة ناریة من السلاح المضبوط بحوزته أثناء المشاجرة " دون إصابات " .

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق ، والتى أمرت بسرعة ارسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة