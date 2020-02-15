حبس راكب بتهمة محاولة تهريب أقراص مخدرة عبر مطار القاهرة لداخل البلاد

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس راكب مصرى، 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بمحاولة تهريب 350 قرص ترامادول المخدر عبر مطار القاهرة الدولى إلى داخل البلاد.

وأفاد مصدر جمركى بمطار القاهرة، بناء على معلومات، تم الاشتباه فى الراكب، وبتفتيشه عثر بحوزته على 350 قرص ترامادول مخدر، أخفاها داخل الجاكيت الذى يرتديه .

أمر الدكتور ماجد موسى مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركى ضد الراكب بعد العرض على جمال عبد الفتاح المدير العام والمشرف على الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولى الذى أحال الراكب للنيابة المختصة للتحقيق.

وكانت نيابة النزهة فى وقت سابق، أمرت بحبس راكب مصرى، 4 ايم على ذمة التحقيق، لاتهامه بمحاولة تهريب 12 ألف قرص مخدر، داخل علب أحذية عبر مطار القاهرة الدولي.

البداية كانت باشتباه رجال أمن المطار المكلفة بتامين الجمرك، بأحد الركاب ويحمل جواز سفر أجنبى من أصل مصرى، وطلب منه وضع حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة، ولوحظ اشياء غريبة، وبتفتيش الحقائب يدويا عثر على كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بلغت 12 ألف قرص مخدر، كان ينوى تهريبها إلى داخل البلاد.

واعترف الراكب، أن الاقراص المخدرة تخص احد معارفه الموجودين خارج المطار فى انتظاره، وعلى الفور انتقلت قوة من الجمارك مدعومة من الأمن إلى خارج المطار، وتم تتبع تليفون الراكب مع إدارة جمارك المطار وتم ضبط الشخص الموجود بالخارج، والذى اعترف باتفاقه مع الراكب على إحضار مجموعة من الأدوية المخدرة، تم التحفظ عليهما وتحرر المحضر اللازم واحالتهما إلى النيابة التى أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.