سوبر كورة
Ads
السبت، 15 فبراير 2020 02:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جولة لمساعد نائب وزير الإسكان بالسادات لمتابعة أعمال تشطيب وحدات سكنية

السبت، 15 فبراير 2020 01:10 م
جولة لمساعد نائب وزير الإسكان بالسادات لمتابعة أعمال تشطيب وحدات سكنية المدن الجديدة_أرشيفية
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، مدينة السادات، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، ورافقه خلال جولته المهندس أمين غنيم،  رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، ومسئولو جهاز المدينة.
 
وتابع المهندس كمال بهجات، خلال الجولة، أعمال التشطيبات وتنسيق الموقع  لعدد 2088 وحدة (87 عمارة) إسكان اجتماعى بالمرحلة الرابعة جارٍ تنفيذها بحى الفردوس، واطمأن على خطة التسليم لعدد 22 عمارة إسكان اجتماعى من المقرر تسليمها فى يونيو المقبل، وأثنى على مستوى الأعمال، وما تم إنجازه من أعمال تنفيذ المرافق( مياه – صرف – كهرباء).
 
كما تابع المهندس كمال بهجات، أعمال تنفيذ شبكة الكهرباء بالمنطقة الصناعية ص8 بمساحة حوالى 1190 فدانا بعدد 1076 قطعة أرض بمساحات مختلفة، وكذا التشطيبات النهائية لسوق الجملة، والذى سوف يتم إتاحته بنظام المزاد العلنى  خلال شهر من الآن، مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى إطار المتابعة المستمرة، وإزلة أى عقبات بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمدن الجديدة.
 
من جانبه أوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أن أعمال رفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية الجاري تنفيذها بالمدينة، شملت مناطق (الزيتون – النور – الفردوس – النخيل – الروضة – الياسمين – الياقوت – الكوثر – النرجس – البنفسج – الريحان – الورود – الأشجار - الزهور)، موضحاً أن تلك المناطق تشهد حركات سير مكثفة، كما أنها أصبحت أماكن ضرورية يتم من خلالها  الوصول إلي مجمع الكليات الجديد لجامعة مدينة السادات البالغ مساحتها  نحو 500 فدان بالمحور المركزي.

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه السادات

مشروع الاسكان الاجتماعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. ماذا يعنى استبعاد مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا؟

س و ج.. ماذا يعنى استبعاد مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا؟

أخبار مصر اليوم .. الصحة تطلق حملة تطعيم16.5 مليون طفل غدا

أخبار مصر اليوم .. الصحة تطلق حملة تطعيم16.5 مليون طفل غدا

10 نجوم على أعتاب أولمبياد طوكيو 2020.. ميسي وصلاح ونيمار الأبرز

10 نجوم على أعتاب أولمبياد طوكيو 2020.. ميسي وصلاح ونيمار الأبرز

فيديو.. إزاى تصنع ثروتك من اليوتيوب على طريقة محمد رمضان وشاكوش؟

فيديو.. إزاى تصنع ثروتك من اليوتيوب على طريقة محمد رمضان وشاكوش؟

أشرف بن شرقى يتفوق على فرجانى ساسى بالزمالك وينافس على أفضل محترف فى مصر

أشرف بن شرقى يتفوق على فرجانى ساسى بالزمالك وينافس على أفضل محترف فى مصر

فرنسا تعلن وفاة أول حالة مصابة بكورونا فى أوروبا لسائح صينى

فرنسا تعلن وفاة أول حالة مصابة بكورونا فى أوروبا لسائح صينى

الزمالك يتفوق على أندية تونس بالمحافل الأفريقية بعد التتويج بالسوبر

الزمالك يتفوق على أندية تونس بالمحافل الأفريقية بعد التتويج بالسوبر

ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول فى 135 دقيقة ضد نورويتش سيتى.. فيديو

ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول فى 135 دقيقة ضد نورويتش سيتى.. فيديو

اليابان تعلن تسجيل 67 إصابة جديدة بكورونا على متن السفينة الموبوءة

اليابان تعلن تسجيل 67 إصابة جديدة بكورونا على متن السفينة الموبوءة

أبطال السوبر يتحدثون بعد اعتلاء عرش أفريقيا.. كارتيرون: فخور بنجوم الزمالك والروح كلمة السر.. شيكابالا: وفينا بالوعد وفزنا بالكأس.. بن شرقى: معدن اللاعبين يظهر فى المباريات.. وحازم إمام: تحملت الإصابة

أبطال السوبر يتحدثون بعد اعتلاء عرش أفريقيا.. كارتيرون: فخور بنجوم الزمالك والروح كلمة السر.. شيكابالا: وفينا بالوعد وفزنا بالكأس.. بن شرقى: معدن اللاعبين يظهر فى المباريات.. وحازم إمام: تحملت الإصابة

ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت وعيار 21 يسجل 690 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت وعيار 21 يسجل 690 جنيها للجرام

تأخيرات فى مواعيد القطارات اليوم.. خط القاهرة - الإسكندرية 45 دقيقة

تأخيرات فى مواعيد القطارات اليوم.. خط القاهرة - الإسكندرية 45 دقيقة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة