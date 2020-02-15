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جهاز 6 أكتوبر يشن حملتين لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات بالمدينة

السبت، 15 فبراير 2020 01:09 م
جهاز 6 أكتوبر يشن حملتين لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات بالمدينة المهندس شريف الشربينى
كتب أحمد حسن

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شن  المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، حملة لمنع مخالفة بالمهد بالوحدة رقم   102  (عمارة90) بالحى الـ 12 بالمجاورة السادسة بالمدينة، حيث قام مالك الوحدة بهدم الحوائط الخاصة بها بغرض تحويلها من  النشاط السكنى إلى التجارى.
 
وقال المهندس شريف الشربيني: بمتابعة إدارة الأحياء تم رصد المخالفة، وعلى الفور تم إعادة بناء الحوائط المُهدمة وإغلاق المحال وإعادتها إلي أصلها وغرضها الأساسى كوحدة سكنية، وذلك بالتعاون مع شرطة التعمير والإدارات المختصة بجهاز المدينة.
 
وفى سياق متصل، ذكر رئيس الجهاز، أنه تم شن حملة أخرى شملت عدة مناطق، أسفرت عن ضبط عددٍ من مركبات التوك توك و التروسيكل وعربات الفول، وهدم عدد من الغرف العشوائية ورفع الإشغالات المتواجدة بمنطقة الحصرى، وبمحيط مسجد عماد راغب، ومسجد الخلفاء الراشدين، ومحور الكفراوي، وسنتر وادى الملوك بالحي السادس.
 
وأضاف رئيس الجهاز أن ذلك يأتى فى إطار الحفاظ على المظهر الجمالى للمدينة، والقضاء على ملامح العشوائية، مشيراً إلى أن جهاز المدينة لديه الإمكانات اللازمة لإزالة المخالفات والتعديات، وأنه لا تهاون مع المخالفين.
 
وكان  جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، قد شارك في فعاليات ورشة عمل للتعريف ببرنامج التحكم في التلوث الصناعي "المرحلة الثالثة"، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة وجمعية المستثمرين والهيئة العامة للتنمية الصناعية والمستثمرين وأصحاب المصانع بالمدينة، لإيجاد حلول للمشكلات البيئية، وعرض الحلول التكنولوجية الجديدة لمعالجة المخلفات الصناعية.
 
وقال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، مشيراً إلى أنه تم تنظيم ورشة العمل بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وذلك يأتي في إطار دعم جهاز شئون البيئة للمنشآت الصناعية لتوفيق أوضاعها البيئية، وطبقاً للبرنامج يتم توفير حزم تمويلية ميسرة للمنشآت الصناعية القائمة، لتنفيذ مشروعات التحكم في تلوث الهواء و الصرف الصناعي.

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه 6 اكتوبر

أزاله الاشغالات

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