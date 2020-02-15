جهاز تنمية دمياط الجديدة يعقد ندوة للتوعية الصحية وتنظيم الأسرة

كتب أحمد حسن

قال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف علي مدينة المنصورة الجديدة، بأنه تم عقد ندوة توعوية للسيدات العاملات بجهاز المدينة، لتوضيح أهمية الوعى الصحي والسكاني في مجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وإيجاد طرق غير تقليدية لحل المشكلة السكانية والاهتمام بصحة الأسرة ككل، والمرأة بصفة خاصة، وذلك تحت رعاية وزارة الصحة والسكان، وبالتعاون مع مديريتى الصحة والأوقاف بمحافظة دمياط.

وأضاف المهندس محمد رجب، أن جميع إمكانيات جهاز المدينة مسخرة لخدمة المجتمع المدنى بوجه عام، ومسئولى وزارة الصحة بوجه خاص، بهدف نجاح مثل هذه المبادرات، كما أن هناك توجيهات مستمرة لجميع مسئولى الجهاز فى هذا الشأن، وذلك فى إطار حرص الجهاز على المشاركة في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للاهتمام بصحة المرأة المصرية.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن المرأة هي أهم فئات المجتمع التي يجب دعمها، وكذا العمل على نشر المعلومات الطبية الصحيحة، ومحاربة الشائعات والرد عليها، وتغيير بعض السلوكيات السلبية وتعزيز السلوكيات الإيجابية.

وفي سياق متصل، صرح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف علي مدينة المنصورة الجديدة، بأن الوحدة المشتركة من الإدارات المختصة بجهاز المدينة، والمنوط بها الإشراف والمرور علي المصانع بمدينة دمياط الجديدة، قامت بشن حملة للمرور على عدة مصانع بالمنطقة الصناعية بالمدينة، لمراجعة أعمال التحكم في الصرف الصناعي، وما تم حيال المصانع المخالفة، موضحاً أنه تم أخذ العينات وإرسالها للمعمل للتحليل وإظهار النتائج، وذلك بالتعاون مع لجنة من المعمل المشترك بوزارة الصحة.

وأكد رئيس الجهاز أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالكي المصانع المخالفة، مشددا على ضرورة تطبيق أعباء معالجة الصرف الصناعي، طبقاً للتعريفة الموحدة والمطبقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (112)لسنة 2018 م، مشيراً إلى استمرار تلك الحملات لضبط المصانع المخالفة بالمدينة.