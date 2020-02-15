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جمارك السويس تحرك دعوى لقضيتى تهرب جمركى بمبلغ 256 مليون جنيه

السبت، 15 فبراير 2020 08:24 م
جمارك السويس تحرك دعوى لقضيتى تهرب جمركى بمبلغ 256 مليون جنيه جمارك السويس - أرشيفية
السويس - السيد فلاح

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انتهت إدارة القضايا الجنائية والمدنية والإدارية بالإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة إبراهيم عامر، مدير الإدارة من إجراءات استصدار طلب تحريك الدعوى الجنائية لقضيتى تهرب جمركى ضد شركتى إستيراد وتصدير خلال شهر فبراير الجارى، وكانت القضية الأولى، تحت رقم 31 لسنة 2019 جمارك السخنة وتم إستصدار طلب رفع الدعوى العمومية ضد  شركة "م . ا . ل" عن واقعة تهريب لمشمول 6 بوالص بعدد 6 حاويات بها كمية كبيرة من مستحضرات تجميل والشيش الإلكترونية وأجزائها بالبيان الجمركي رقم 1325 جمرك السخنة، وبلغ التعويض المطلوب 236 مليونا و 671 ألفا و600 جنيه.

والقضية الثانية، كانت تحت رقم 3 لسنة 2019 جمارك السخنة وتم إستصدار طلب رفع الدعوى العمومية ضد  شركة  "و . ل . ي" عن واقعة  التصرف فى أصناف مرفوضة رقابيا وواردة بعدد 6 بيانات جمركية برسم الوارد نهائى من جمارك السخنة ومشمولها عبارة عن مكملات غذائية للرياضيين وتم الإفراج عنها تحت التحفظ لحين ورود موافقة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتقدم صاحب الشأن بمطابقة نهائية مزورة منسوب صدورها إلى لمعهد القومى للتغذية وحدة تسجيل الأغذية على غير الحقيقة للإفراج عن المشمول الذى يعد من الأصناف الممنوعة وقامت الشركة بالتصرف فيها رغم ورود قرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات برفض الصنف ووجوب إعادة تصدير المشمول أو إعدامه  والذى يعد من السموم القاتلة لأبناءنا وشبابنا، وبلغ التعويض المطلوب 19 مليون و 517 ألف و355 جنيه.

 

 

 

 

 

 


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