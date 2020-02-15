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جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بحصول كلية الصيدلة على ضمان "هيئة الجودة والاعتماد"

السبت، 15 فبراير 2020 09:53 ص
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بحصول كلية الصيدلة على ضمان "هيئة الجودة والاعتماد" الدكتور محمد العزازى رئيس الجامعة

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تقيم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا حفلاً تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء وذلك بمناسبة حصول كلية الصيدلة بالجامعة على ضمان هيئة الجودة والاعتماد.
 
صرح بذلك الدكتور محمد العزازى رئيس الجامعة وأضاف  أن رسالة كلية الصيدلة بالجامعة  تتمثل في تخريج الصيادلة وفقًا للمعايير المرجعية الأكاديمية الوطنية «NARS»، والذي يلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي كما يليى أيضاً متطلبات تصنيع الأدوية المتقدمة.
 
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وأشار الدكتور محمد محسن اسماعيل عميد كلية الصيدلة الى أن الحفل سيقام 3 مارس المقبل مؤكداً أن كلية الصيدلة تحرص على توفير بيئات متميزة تستهدف فى المقام الأول تحقيق تعليم قوي ومهني يؤدي إلى منح شهادات في الصيدلة والعلوم الصيدلانية المتميزة والمتقدمة حيث أن برنامج كلية الصيدلية التعليمي يعمل على إعداد صيدلي ناجح يستطيع أن يكون عضواً في فريق إدارة الرعاية الصحية وبالتالى يتم دمج الخريج داخل سوق العمل ليستطيع أن يكون مسؤولاً عن اختيار الدواء المناسب.
 
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وأضاف عميد كلية الصيدلة أن رؤية كلية العلوم الصيدلانية وتصنيع الأدوية تتمثل في أن تصبح كلية متميزة ومعتمدة أكاديمياً في العلوم الصيدلية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
 
 
 

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

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