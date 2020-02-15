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جامعة طنطا تنظم قافلة طبية بيئية شاملة بالمجان بزفتى

السبت، 15 فبراير 2020 03:18 م
جامعة طنطا تنظم قافلة طبية بيئية شاملة بالمجان بزفتى قافلة جامعة طنطا
الغربية عادل ضرة

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قال الدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا إن القافلة الطبية البيئية الشاملة التي أرسلتها الجامعة إلى قرية العايشة مركز زفتي بمحافظة الغربية، ضمت 30 طبيب وصيدلي، وتم الكشف علي 1540 حالة وتوزيع العلاج بالمجان علي جميع الحالات .

كما تم عمل قافلة بيطرية وتوزيع العلاج بالمجان، وزراعة عدد كبير من الأشجار المثمرة ضمن مشاركة الجامعة في المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر ".

وأوضح الدكتور عماد عتمان أن تكلفة القافلة بلغت 150 الف جنيه ، استكمالًا لدور قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في خدمة أهالي القرى والمراكز بالمحافظة ، تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، مضيفا قيام بعض اعضاء هيئة التدريس بمحاضرات توعية فى موضوعات مكافحة العدى للأمراض الشتوية الموسمية-فيروس كورونا وطرق الوقاية منها ونفذتها الدكتورة سحر هزاع، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتوعية بالسموم الخطيرة بالمجتمع للدكتور أيمن عبدالحميد الاستاذ بكلية طب طنطا، والاستخدام السيء للأدوية داخل المجتمع المصري للدكتور طارق محمد مصطفى بكلية الصيدلة.

كما تم اكتشاف المواهب الثقافية والرياضية والفنية من طلبة المدارس بالقرية. وقد شارك في فعاليات القافلة الدكتور أحمد زكي منصور الأستاذ بكلية التربية، والدكتورة سحر هزاع وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، احمد النحال رئيس مركز ومدينة زفتى، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع بالجامعة، وجمع من أساتذة الجامعة من مختلف الكليات والتخصصات.

أقيمت القافلة بالتعاون مع الجهات التنفيذية بمحافظة الغربية ممثلة في مركز ومدينة زفتي، ومديرية التربية والتعليم، ومديرية الشئون الصحية، ومديرية الطب البيطري، ومديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، وجهاز شئون البيئة بوسط الدلتا، والهيئة العامة لتعليم الكبار.

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