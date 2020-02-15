جامعة المنصورة: فيديو خلع أستاذ جامعي ملابسه أمام الطلاب منذ عامين

كشفت جامعة المنصورة عن بعض المعلومات التى تخص ظهور فيديو لأستاذ جامعي يقوم بخلع ملابسه أمام عدد من الطلاب .
وكان الدكتور هشام سلام، مدير مركز الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة ، قد كشف في شهر أغسطس الماضى عن أحدث الاكتشافات العلمية التي قام بها المركز في الآونة الأخيرة والتي سيتم تسجيلها والاعلان عنها قريبا، وأكد الدكتور هشام ، أن أعضاء الفريق البحثي عاد قبل بضعة أيام من رحلة استكشافية بالصحراء الشرقية قام المركز خلالها بجمع حفريات هامة يرجع عمرها الى أكثر من 50 مليون سنة وتعد نواه لنقطة بحثية هامة في تاريخ التراث الطبيعي المصرى.
جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية للدكتور أشرف طارق ، حافظ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا بجامعة المنصورة ، الي مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية بكلية العلوم، وهو المركز الأول والوحيد من نوعه في الشرق الأوسط والوطن العربي.
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