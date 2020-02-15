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جامعة المنصورة: فيديو خلع أستاذ جامعي ملابسه أمام الطلاب منذ عامين

السبت، 15 فبراير 2020 08:35 م
جامعة المنصورة: فيديو خلع أستاذ جامعي ملابسه أمام الطلاب منذ عامين أستاذ جامعي بجامعة المنصورة يخلع ملابسه أمام الطلاب الجدد
الدقهلية - فريق المحافظات

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كشفت جامعة المنصورة عن بعض المعلومات التى تخص ظهور فيديو لأستاذ جامعي يقوم بخلع ملابسه أمام عدد من الطلاب .

وأكدت الجامعة فى بيان لها ، أنها تابعت جامعة المنصورة باهتمام ما تم تداوله اليوم على مواقع التواصل الاجتماعى تحت عنوان " أستاذ بجامعة المنصورة يخلع ملابسه أمام الطلاب الجدد ".
 
وبسؤال عضو هيئة التدريس تبين أن الفيديو لا يمت للجامعة بصلة وتم تصويره خارج الجامعة منذ أكثر من عامين بأحد القاعات بمؤتمر لطلاب الثانوية العامة باسم "علوم الكنز المفقود"  قبل التحاقهم بالجامعة واستضافة ومشاركة عدد من رموز كليات العلوم بالجامعات المصرية لاظهار الجوانب المضيئة وتحفيزهم للالتحاق بكلية العلوم.
 
ونشر الدكتور هشام سلام فيديو لهذه الواقعة عبر حسابه على "تويتر" معلقا عليه: "في أحد الأيام، تم دعوتى لإلقاء محاضرة مع طلاب الثانوية العامة الذين يستعدون لبدء عامهم الجامعى الأول"، متابعا: "كنت أحاول أن أوضح لهم أن أساتذة الجامعة لا يعضون".

وكان الدكتور هشام سلام،  مدير مركز الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة ، قد كشف في شهر أغسطس الماضى عن أحدث الاكتشافات العلمية التي قام بها المركز في الآونة الأخيرة والتي سيتم تسجيلها والاعلان عنها  قريبا، وأكد الدكتور هشام ، أن أعضاء الفريق البحثي عاد قبل بضعة أيام من رحلة استكشافية بالصحراء الشرقية قام المركز خلالها بجمع حفريات هامة يرجع عمرها الى أكثر من 50 مليون سنة وتعد نواه لنقطة بحثية هامة في تاريخ التراث الطبيعي المصرى.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية للدكتور أشرف طارق ، حافظ  نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا بجامعة المنصورة ، الي مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية بكلية العلوم، وهو المركز الأول والوحيد من نوعه في الشرق الأوسط والوطن العربي.

 

 


 

 


الدقهلية

استاذ جامعي يخلع ملابسه أمام الطلبة

جامعة المنصورة

استاذ جامعي يغير ملابسه

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