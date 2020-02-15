جامعة المنصورة: فيديو خلع أستاذ جامعي ملابسه أمام الطلاب منذ عامين

وأكدت الجامعة فى بيان لها ، أنها تابعت جامعة المنصورة باهتمام ما تم تداوله اليوم على مواقع التواصل الاجتماعى تحت عنوان " أستاذ بجامعة المنصورة يخلع ملابسه أمام الطلاب الجدد ".

وبسؤال عضو هيئة التدريس تبين أن الفيديو لا يمت للجامعة بصلة وتم تصويره خارج الجامعة منذ أكثر من عامين بأحد القاعات بمؤتمر لطلاب الثانوية العامة باسم "علوم الكنز المفقود" قبل التحاقهم بالجامعة واستضافة ومشاركة عدد من رموز كليات العلوم بالجامعات المصرية لاظهار الجوانب المضيئة وتحفيزهم للالتحاق بكلية العلوم.

ونشر الدكتور هشام سلام فيديو لهذه الواقعة عبر حسابه على "تويتر" معلقا عليه: "في أحد الأيام، تم دعوتى لإلقاء محاضرة مع طلاب الثانوية العامة الذين يستعدون لبدء عامهم الجامعى الأول"، متابعا: "كنت أحاول أن أوضح لهم أن أساتذة الجامعة لا يعضون".