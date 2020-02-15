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جامعة الإسكندرية تبحث إنشاء مركز نانوتكنولجى بالتعاون مع نورث ويسترن

السبت، 15 فبراير 2020 05:29 م
جامعة الإسكندرية تبحث إنشاء مركز نانوتكنولجى بالتعاون مع نورث ويسترن جامعة الاسكندرية تستقبل مدير مركز النانو تكنولجى بجامعة نورث ويسترن
الإسكندرية أسماء على بدر

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استقبل الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية اليوم السبت، الدكتورة جيل ولو تشيك، عميد الدراسات العليا، وأستاذ الأورام والاشعاع، ومدير مركز النانو تكنولجى، بجامعة نورث ويسترن بشيكاغو الأمريكية، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجال النانوتكنولوجي، والاستفادة منه فى المجالات العلمية المختلفة.

وأكد رئيس الجامعة خلال اللقاء على أهمية تفعيل الشراكة مع الجامعات العالمية المرموقة، والاستفادة منها من خلال التعاون فى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة، والتي تتضمن دعم البحث العلمي والتوسع فيه لإيجاد الحلول العملية للمشكلات تحقيقآ لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030، تلا ذلك عقد اجتماع موسع برئاسة الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، مع مجموعة جامعة الإسكندرية من الباحثين فى مجال البيوتكنولوجى والنانو تكنولجى فى التخصصات المختلفة، وتقديم عرض عن كلتا الجامعتين والإمكانات المتاحة لدى كل منهما.

وقد أعلن الدكتور هشام جابر أنه تم التباحث مع الزائرة الأمريكية فى سبل التعاون الشاملة بين جامعة الإسكندرية وجامعة نورث ويسترن ومن اهمها: توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الجامعتين، وإنشاء درجة ماجيستير مشتركة فى البيوتكنولوجى، بالإضافة الى قيام جامعة نورث ويسترن بتقديم خمس منح دراسية لطلاب المرحلة الجامعية الأولى، كما اتفق الجانبان على التعاون من خلال انشاء مركز التميز للنانو تكنولوجى بجامعة الإسكندرية ، خلال صيف 2020.

وقد قدمت البروفسير جيل تشيك، بعرض أحدث التوجهات العالمية فى المجالات البحثية فى النانوتكنولوجى وعلاج السرطان.

 وحضر الاجتماع الدكتورة جيهان جويفل مساعد نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، ومسئول التدويل بجامعة الإسكندرية، ولفيف من الأساتذة المتخصصين في مجال النانوتكنولوجى بكلية الطب والعلوم والهندسة والصيدلة والزراعة والأسنان.

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