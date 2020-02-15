جامعة أسيوط تكرم وفود الجامعات الفائزة فى الملتقى الأول لكليات التربية الرياضية

أسيوط - ضحا صالح

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على ما توليه إدارة الجامعة من كامل الدعم والرعاية للأنشطة الطلابية المقامة داخل الجامعة أو المنظمة على نحو قمى موسع على مستوى الجامعات المصرية وذلك فى إطار إيمان الجامعة بدور الأنشطة الطلابية فى ثقل شخصية الطالب وفتح مداركها، والتى تتيح للطلاب الفرصة فى تنمية مواهبهم وإظهارها فى مناخ تنافسى.

جاء ذلك تعقيباً لرئيس الجامعة على التقرير المقدم له من الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب فى ختام فاعليات الملتقى الأول للأنشطة المتكاملة لطلاب كليات التربية الرياضية بجمهورية مصر العربية، والذي نظمته كلية التربية الرياضية بالجامعة بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصرى للجامعات، ووزارة الشباب والرياضة، والنقابة العامة للمهن الرياضية بعنوان "كلنا مصر" فى الفترة من من 8 إلى 13 من فبراير الجارى وهو ما شهد مشاركة وفود 6 جامعات مصرية هي الفيوم, المنصورة , كفر الشيخ , سوهاج , جنوب الوادي , الوادي الجديد، إلي جانب جامعة أسيوط، والذى يهدف إلى تحقيق أواصر الصداقة بين كليات التربية الرياضية في مختلف الجامعات المصرية من خلال المشاركة في عدة فاعليات رياضية وثقافية وفنية واجتماعية.

وأوضح الدكتور جمال محمد على عميد كلية التربية الرياضية أن ختام الملتقى شهد إعلان النتائج النهائية وتكريم الوفود المشاركة من مختلف الجامعات المصرية وذلك بتوزيع الجوائز على الفائزين والتى تضمنت فى كرة القدم بنين فوز جامعة المنصورة بالمركز الأول وجامعة سوهاج بالمركز الثانى، بينما اختلفت النتيجة فى كرة القدم بنات والتى احتلت بها جامعة الفيوم المركز الأول وجامعة أسيوط المركز الثانى، بينما نجحت جامعة أسيوط فى احتلال المركز الأول فى الكرة الطائرة بنين وبنات، وجاءت جامعة المنصورة فى المركز الثانى فى الكرة الطائرة بنين، بينما جاءت جامعة جنوب الوادى بالمركز الثانى فيما يخص البنات،كما توجت جامعة أسيوط فى المركز الأول فى تنس الطاولة بنين وبنات، بينما احتلت كفر الشيخ المركز الثانى فى البنين، ونفس المركز للفيوم فيما يخص البنات.

كما تابع عميد كلية التربية الرياضية تصريحه الذى تضمن الإعلان عن فوز جامعة المنصورة بالمركز الأول فى مسابقة العدو 100 متر بنين يليها جامعة كفر الشيخ فى المركز الثانى، كما فازت جامعة المنوفية بالمركز الأول فى مسابقة العدو 50 متر بنات يليها جامعة الفيوم فى المركز الثانى، أما جامعة سوهاج فاحتلت المركز الأول فى مسابقة الترويح يليها فى المركز الثانى جامعة كفر الشيخ، وفيما يخص مسابقة الإنشاد الدينى ففاز بالمركز الأول جامعة المنوفية يليها جامعة المنصورة بالمركز الثانى، كما فازت جامعة المنوفية بالمركز الأول فى مسابقة الغناء يليها كفر الشيخ، وفى الشعر احتلت جامعة جنوب الوادى المركز الأول يليها الفيوم فى المركز الثانى، كما احتلت جامعة أسيوط المركز الأول فى مسابقة مجلة الحائط يليها فى المركز الثانى جامعة شبين الكوم، وفى الرسم فواصلت جامعة أسيوط تتويجها فى المركز الأول يليها المنصورة،وفى مسابقة المؤتمر العلمى فازت المنوفية يليها الفيوم، وفى المناظرات تقدمت جامعة سوهاج باحتلال المركز الأول تلتها المنصورة، أما العباقرة فكانت من نصيب طلاب جنوب الوادى يليها فى المركز الثانى طلاب جامعة أسيوط، ولكن فى مسابقة الطالب المثالى تصدرت جامعة أسيوط المركز الأول يليها جامعة المنوفية، بينما المركز الأول فى مسابقة الطالبة المثالية كانت من نصيب جامعة جنوب الوادى يليها فى المركز الثانى جامعة أسيوط.



ملتقى تربية رياضية



ملتقى تربية رياضية



ملتقى تربية رياضية



ملتقى تربية رياضية



ملتقى تربية رياضية