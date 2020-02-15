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توقيع الكشف الطبي علي 2063 مريض بقافلة طبية في الشرقية

السبت، 15 فبراير 2020 04:42 م
توقيع الكشف الطبي علي 2063 مريض بقافلة طبية في الشرقية الكشف الطبي
الشرقية - إيمان مهنى

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وقعت قافلة طبية مجانية، الكشف الطبي على 2063 مريض بمنشأة أبو عمر بالشرقية، وفي إطار خطة وزارة الصحة والسكان وخطة مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة في المناطق النائية.

واشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هي "الجراحة العامة، الباطنة، العظام، الأطفال، القلب، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، الجلدية" كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومان بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي 2063 مواطن من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 58  حالة والتي تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وتم تنفيذ ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي وأيضاً التوعية بترشيد استهلاك المياه، بإشراف د. نور الهدى أسامة عبد اللطيف منسق القوافل العلاجية بالمديرية .

في سياق متصل ، قامت إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بتكثيف برنامج المقاومة ، لمكافحة يرقات الذباب والذباب البالغ علي تجمعات القمامة بمواتير الرش الأرضية، والرشاشات الظهرية  لمكافحة الحشرات الزاحفة بدور العبادة ، ودورات المياه العمومية، ومقالب القمامة العمومية وتجمعاتها، والأسواق العمومية، وأسواق بيع المواشي، ومحلات بيع الأسماك، وتنظيف الطيور، والمجازر، والقيام بأعمال الترصد الحشري لليرقات بالتجمعات المائية، وتسميم القوارض، والمكافحة بمواتير الرش، والالتزام بالتعليمات في المقاومة الصباحية والمسائية واتخاذ كافة السبل اللازمة لمكافحة الذباب البالغ والبراغيث والبعوض ، كما تم رش عدة مصارف منها "مصرف الإصلاح ومصرف العمومي ومصرف البطيخ ومصرف أبو حجي بأولاد صقر ، ومصرف الغار وخليج عرابي في بني عامر ومصرف الزنكلون بالزقازيق ، ومصرف أكراش وبحر صفط وترعة الكفراوي ومصرف ديرب البلد بديرب نجم، برك الأكسدة وبرك الأكسدة قطاع رقم ٤ وبرك الأكسدة قطاع رقم ٥ بالعاشر من رمضان، وترعة القنايات طريق الشربيني وترعة القنايات طريق أبو عجوة بالقنايات، ومصرف شبرا النخلة ببلبيس، ومصرف الطاروطي ومصرف البطيخ بفاقوس، ومصرف الشيخ حسانين بالحسينية، مصرف العجمي ومصرف إبراش بمشتول السوق، مصرف القرين بالقرين، مصرف المسيد بأبو حماد، ومصرف صفط بصان الحجر"، هذا وتستمر أعمال المكافحة اليومية في أنحاء المحافظة .

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