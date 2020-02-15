تقرير: مبادرة الرئيس لزراعة الزيتون وراء تصدر مصر الإنتاج العالمى

كتب هانى الحوتى

قالت شركة أسواق للمعلومات المالية والسلعية، إن مصر احتلت المرتبة الأولى فى إنتاج الزيتون بمحصول بلغ نحو 510 ألف طن من الزيتون مقابل 450 ألف طن عام 2018 بنسبة زيادة 13.3%، وذلك من إجمالى الإنتاج العالمى وبلغ حوالى 2.65 مليون طن مقابل 2.33 مليون طن تم إنتاجها العام الماضى بنسبة زيادة 14%، مرجعة أسباب الزيادة، إلى ارتفاع المساحة المنزرعة خلال عام 2019 إلى حوالى 240 ألف فدان بزيادة نحو 70 ألف فدان عن العام الماضي، بعد مبادرة رئيس الجمهورية عام 2015 لزراعة 100 مليون شجرة زيتون حتى عام 2022 بالإضافة إلى التعاون البناء بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مع المجلس المصرى للزيتون وأيضا المجلس الدولى للزيتون والذى كانت تترأسه مصر خلال عام 2019.

وأضاف أنه تم زراعة حوالى 53 مليون شجرة زيتون مقابل 25 مليون شجرة عام 2018 أى بزيادة قدرها 53%، فى حين تراجعت أسبانيا إلى المركز الثانى ليبلغ انتاجها نحو 453 ألف طن مقابل 525.5 ألف طن العام الماضى بنسبة تراجع 16%، كما تراجع إنتاج تركيا حيث بلغ نحو 383 ألف طن مقابل 375 ألف طن العام الماضي.

وبحسب التقرير السنوى لشركة أسواق للمعلومات المالية والسلعية، بلغ إجمالى الإنتاج العالمى من زيت الزيتون خلال عام 2019 نحو 2.99 مليون طن مقابل 2.80 مليون طن بنسبة زيادة 7% عن العام الماضى وبزيادة نحو 11% عن متوسط الأربع أعوام الماضية، واحتلت إسبانيا المرتبة الأولى بإنتاج بلغ 1.45 مليون طن من زيت الزيتون وجاءت إيطاليا بالمركز الثانى بنحو 240 ألف طن وتليها اليونان بنحو 204 ألف طن من زيت الزيتون، ويبلغ إنتاج مصر حوالى 4.5 ألف طن فقط من زيت الزيتون لذا يجب الاهتمام بشكل أكبر لعصر الزيتون من أجل تصديره.