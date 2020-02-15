تعليم الأقصر تواصل فحص طلبة المدارس ضمن مبادرة للكشف عن الأنيميا والتقزم

الأقصر – أحمد مرعى

تواصلت في مدارس محافظة الأقصر، اليوم السبت، فعاليات مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لفحص تلاميذ وطلبة المرحلة الابتدائية، والتي أطلقتها هيئة التأمين الصحى بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، ومنسقى الحملة كلا من الدكتور أحمد الخضري نائب مدير الفرع، والدكتورة رحاب علي مدير المكتب الفنى، بفحص طلبة وتلاميذ مدرسة عمار بن ياسر بإدارة البياضية التعليمية وعدد من مدارس البياضية ومدينة الأقصر.

ومن جانبه كان قد تابع الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، صباح اليوم السبت، أعمال فعاليات المبادرة الرئاسية، لطلاب المرحلة الابتدائية بمدرسة وادي الملكات الابتدائية، حيث رافقه سعيد عبده مندوب وزارة التربية والتعليم للمتابعة، والدكتورة رحاب على مدير المكتب الفني للمبادرة بالأقصر.

وقال الشناوي عايد خلال جولته بالمدارس، أن فعاليات المبادرة الرئاسية انطلقت يوم الإثنين 10 فبراير الجاري وتستمر حتى 9 مارس القادم لطلاب المدارس الابتدائية بمدارس:- (وادي الملكات الابتدائية - مدرسة طارق بن زياد الابتدائية - مدرسة أبوبكر الصديق الرسمية لغات - مدرسة أبو الحجاج الابتدائية)، وذلك من الصف الأول إلى السادس الابتدائي، وذلك طبقاً للجدول الزمنى المقرر بواسطة 12 فريق عمل بالتنسيق مع هيئة التأمين الصحى بالأقصر.

وكان قد صرح الدكتور محمود عبدالوهاب مدير التأمين الصحي بالأقصر، أنه تم مع عودة التلاميذ والطلبة للمدارس مع بدء الفصل الدراسى الثانى، تقرر البدء في فعاليات مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لفحص تلاميذ وطلبة المرحلة الابتدائية، حيث أن تلك المبادرة تأتي فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية 100 مليون صحة لفحص طلاب المرحلة الابتدائية، والتى تستهدف إجراء عمليات المسح الطبى لقياس وضع التغذية والصحة لطلاب المدارس ووضع الآليات اللازمة التي من شأنها تحسين صحة الطلاب.

ومن الجدير بالذكر أنه كان قد تم فحص حوالي 2225 طالب وطالبة في فعاليات تلك الحملة بمشاركة 12 فريق طبي بإجمالي حوالى 38 ألف و500 طالب بـ70 مدرسة ومعهد، كما وجه الدكتور محمود عبدالوهاب مدير التأمين الصحي بالأقصر، بضرورة تذليل كافة العقبات والمعوقات لضمان المسح للطلاب، وتأتي الحملة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتعليمات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، والدكتور عماد كاظم رئيس هيئة التأمين الصحي.