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تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى

السبت، 15 فبراير 2020 11:00 م
تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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تصدرت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة، وبورصة النيل الأسبوع الماضى، بقيمة تداول بلغت 718.5 مليون جنيه، بحصة سوقية بلغت 16.4%، وجاءت شركة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 522.6 مليون جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 12%.
 
 
وحلت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 389.6 جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 8.9%، وفى المركز الرابع تأتى شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 373.8 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 8.5%، وفى المركز الخامس شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 336.1 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.7%.
 
 
وجاء فى المركز السادس شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 251 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.7%، بلتون لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 234 مليون جنيه بنسبة 5.4%، وحل فى المركز الثامن شركة العمالقة لتداول الأوراق المالية بقيمة 180.4 مليون جنيه بنسبة 4.1%.
 
 
وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية، اتش سى لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 166.4 مليون جنيه، و 164.8 مليون جنيه جنيه، بنسبة 3.8%، 3.8% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.
 
 
تراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 11.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 700.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.7% عن الأسبوع الماضى، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 401.1 مليار جنيه إلى 392.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 209.1 مليار جنيه إلى 213 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.8%.
 
كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 614 مليار جنيه إلى 602 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2%، وزاد رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.3 مليار جنيه إلى 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 9.8%.
 

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