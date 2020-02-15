تعرف على أساليب تفادى أخطار الصعق الكهربائى

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أن هناك الكثير من المواطنين يتعرضون إلى حوادث الصعق الكهربائي، ولا يعرف الكثير معلومات عن ما ينتج من الصعق وما هى طرق تفادى التعرض للصعق الكهربائي.

و أوضح الجهاز فى بيان له طرق تفادى التعرض للصعق الكهربائى وهى كالآتي:

-طرق تفادى التعرض للصعق الكهربائي:

1-الكشف على الاسلاك والوصلات الكهربائية دوريا، وصيانتها عند الضرورة.

2-ابعاد المواد السائلة عنها.

3-عدم العبث بالمقابس الكهربائية وحماية الاطفال منها.

4-تفادى تمديد الاسلاك ووصلات الكهرباء اسفل المفروشات.

وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء نشر الخطوات التى يجب اتباعها عند تشغيل الدفاية الكهربائية فى الشتاء لتجنب مخاطرها عند التشغيل حفاظا على سلامة المواطنين و طرق الحماية منها وهى :

1. التأكد من وجود القاطع الأوتوماتيكى لفصل التيار حال وجود ماس كهربائي.

2. التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية.

3. عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق لا قدر الله

4. تمديد الأسلاك بعيدا عن أماكن الرطوبة و الحرارة.

5. تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.

6. لا تضع الدفايات على قطع الأثاث ( الخزانات – الطاولات ) القابلة للاشتعال .

7. لا تضعها بالقرب من الماء أو حوض الغسيل.

8. عدم استعمالها كأداة للإشعال أو التسخين .

9. يراعى فصل الدفاية عند وصول الغرفة لدرجة التدفئة المطلوبة.