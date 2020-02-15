ترودو: لا حل للصراع الفلسطينى الإسرائيلى إلا عبر المفاوضات

أكد رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو أن حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي ممكن فقط عبر المفاوضات الثنائية المباشرة.
وقال ترودو للصحفيين في إطار مؤتمر ميونيخ للأمن، امس الجمعة، إن "الطريقة الوحيدة (للحل) هي إذا تفاوض الطرفان، مفاوضات بين إسرائيل والشعب الفلسطيني"، مضيفا أن كندا سترحب وتدعم أي خطوات في هذا الاتجاه ، حسبما نشرت روسيا اليوم .
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في يناير الماضي عن خطة للسلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين التي عمل عليها منذ توليه السلطة عام 2017، حيث لم تلبّ بمجملها ما يطمح له الفلسطينيون، ونصت عليه قرارات مجلس الأمن لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وتؤكد خطة ترامب على "حق إسرائيل بجعل القدس عاصمة موحدة لها، وضم غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية"، في إجراءات أحادية تتجاهل الحقوق الفلسطينية.
ومن جهة اخرى أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، نيران أسلحتها صوب مجموعة من الفلسطينيين شرق محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، امس الجمعة، عن شهود عيان قولهم: "إن جنود الاحتلال المتمركزين فى محيط مواقعهم العسكرية القريبة من السياج الفاصل أطلقوا النار صوب مجموعة من الفلسطينيين شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس، دون أن يبلغ عن إصابات حتى اللحظة".
وفى السياق، اقتحم مستوطنون مسلحون، تجمع جبل البابا البدوى قرب بلدة العيزرية جنوب شرق مدينة القدس المحتلة وأرهبوا سكانه، ويعد جبل البابا أحد التجمعات البدوية فى محيط القدس، ويسعى الاحتلال إلى تهجير سكانه من أجل إقامة مشاريع استيطانية وربط مستوطنة (معاليه أدوميم) بالقدس.
وأشاد وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى، بنشر مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تقريرا عن الشركات التى لها صلات بمستوطنات إسرائيلية انشأها الاحتلال الاسرائيلى، وحث المجتمع الدولى على الضغط على تلك الشركات لقطع صلتها بالمستوطنات.
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