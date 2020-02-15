ترامب يشكر كمبوديا لموافقتها على رسو سفينة بعد رفض دول استقبالها بسبب كورونا

(رويترز)

شكر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب كمبوديا لموافقتها على رسو السفينة (إم.إس ويستردام) فى رسالة نادرة لبلد يعد أحد أقرب حلفاء الصين وفى كثير من الأحيان على خلاف مع واشنطن.

ورفضت 5 دول رسو السفينة خوفا من احتمال إصابة أى ممن على متنها بفيروس كورونا، لكن رئيس وزراء كمبوديا هون سين وافق على نزول ركابها فى بلاده.

وقال ترامب على تويتر فى ساعة متأخرة من مساء الجمعة "أشكر دولة كمبوديا الجميلة للموافقة على رسو السفينة ويستردام التى تشغلها كارنيفال كروز بمينائكم. الولايات المتحدة ستظل تذكر لطفكم".

ورست السفينة التى تشغلها وحدة هولندا أمريكا التابعة لشركة كارنيفال فى ميناء سيهانوكفيل يوم الخميس بعد أن ظلت فى عرض البحر لمدة أسبوعين.

وبدأ ركاب السفينة وعددهم 1455 فى النزول منها أمس الجمعة.

وجرى فحص الركاب بانتظام على ظهر السفينة كما فحصت كمبوديا 20 راكبا لدى رسوها. ولم تُظهر الفحوصات إصابة أى من الركاب بفيروس كورونا الجديد الذى أودى بحياة ما يزيد على 1500 شخص معظمهم فى الصين.

ورئيس وزراء كمبوديا على خلاف مع الولايات المتحدة بسبب اتهامها لحكومة بلاده بانتهاك حقوق الإنسان وتنديدها بحملتها ضد المعارضة منذ عام 2017.

ووثقت الحكومة الكمبودية علاقاتها مع الصين التى وفرت لها مساعدات بمليارات الدولارات لدعم مشروعات البنية التحتية كما ساندتها فى مواجهة انتقادات الغرب.