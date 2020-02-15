تجديد حبس مصرفى ووالدته استوليا على 7 ملايين جنيه من البنوك

كتبت أمنية الموجى

جدد قاضى المعارضات المختص، حبس متهمين بالاستيلاء على أرصدة مالية من حساب عميل بنكى بفرع أحد البنوك في المهندسين، 15 يومًا احتياطيًا، بعدما تبين سحب الأرصدة المالية من حسابه، وأن الشهادات الإدخارية الخاصة به المودعة بالبنك تبين أنها مزورة وغير صادرة من البنك، وهو ما أدى إلى تعرض العميل إلى خسائر مادية جسيمة بلغت إجماليها (سبعة ملايين جنيه وإثنين وثلاثون ألف دولار أمريكي، وعشرة آلاف يورو ).

وكشفت التحريات الأمنية عدم وجود أي أرصدة مالية بحساب العميل البنكى بفرع أحد البنوك بمنطقة المهندسين، وتم سحب الأرصدة المالية من حسابه، وأن الشهادات الادخارية الخاصة به المودعة بالبنك تبين أنها مزورة وغير صادرة من البنك، وهو ما أدى إلى تعرضه إلى خسائر مادية جسيمة بلغت إجماليها (سبعة ملايين جنيه وإثنين وثلاثون ألف دولار أمريكي، وعشرة آلف يورو، وأن الشهادات الادخارية التي تم تسليمها للشاكي مزورة كلياً، وبها بصمات أختام مُصطنعة باستخدام طابعة "حاسب آلي" تعمل بنظام الليزر الملون، وأن الثلاث شهادات الادخارية الأخرى، إحداها بالدولار الأمريكي صادرة من البنك، وتم صرف قيمتهم من البنك بدون علم الشاكى، وسحب باقي المبالغ المالية بموجب إيصالات سحب باسم الشاكي، وإيصالات أخرى باسم "زوجته" بموجب توكيل مصرفى "مزور" منسوب للشاكى، للتعامل على كافة حساباته البنكية بالبنك.

وأضافت التحريات أن مصرفي بالخزينة المركزية بالبنك، و"والدته" ربة منزل "طليقة الشاكي"، استغل الأول طبيعة عمله كمصرفي بالبنك، وكذا درجة القرابة بالشاكى كونه "زوج والدته"- المتهمة الثانية - والتى قام بالانفصال عنها منذ فترة، وقام بالإتفاق مع المذكورة على تزوير توكيل مصرفى باسم الشاكي عقب قيامه بتقليد توقيع وتوكيل الثانية فى القيام بكافة العمليات المصرفية على حساب الشاكي، من سحب وإيداع وشراء شهادات وأوعية ادخارية وكسرها دون علم الشاكي، كما قام المذكور بتزوير توقيعات الشاكي على إيصالات السحب، وإمعاناً في إيهام الشاكي قام بتسليمه عدد (6) شهادات ادخارية "تبين أنها مزورة وغير صادرة من البنك"، وذلك بقصد الاستيلاء على أموال الشاكي بالاشتراك مع والدته "المتهمة الثانية".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف المذكور بالاستيلاء على تلك الأموال في الفترة ما بين (2015/ 2019) وإنفاقها في شراء السيارات الحديثة، وبيعها عقب ذلك، بالإضافة إلى تجهيز وتأثيث شقة سكنية بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة.