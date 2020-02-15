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تجديد حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة حقيبة سيدة فى المنوفية

السبت، 15 فبراير 2020 11:14 ص
تجديد حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة حقيبة سيدة فى المنوفية حبس - ارشيفية
المنوفية -محمد فتحى

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قرر أحمد مبارك وكيل النيابة العامة ببندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية برئاسة المستشار أحمد البنا رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية، تجديد حبس عاطلين، وذلك لقيامهما بسرقة حقيبة سيدة أثناء سيرها بمدينة شبين الكوم، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت مباحث قسم شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، قد تمكنت بمساعدة الأهالى من ضبط عاطلين أثناء محاولتهما سرقة حقيبة سيدة بشارع باربس بالمدينة، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد محمود الطباخ مباحث قسم شرطة شبين الكوم، والنقيب أحمد عبد القوى معاون مباحث قسم شبين الكوم من ضبط عاطلين أثناء محاولتهما سرقة حقيبة سيدة بشارع باربس بالمدينة، بمساعدة الأهالى.

بسؤال أصحاب المحلات بالشارع أقروا أن أثناء سير الفتاة وصديقتها حاولا الشابان سرقتها وحاولت منعهم فسقطت على الأرض وحدثت إصابتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وكانت وحدة مباحث قسم شبين الكوم، تحت إشراف اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية برئاسة اللواء محمد عمارة، مدير إدارة البحث الجنائى بالمنوفية، بقيادة الرائد محمود الطباخ، رئيس مباحث قسم شبين الكوم، تمكنوا من من القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بمدينة شبين الكوم .

تلقى العميد محمد عمارة، مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، بلاغا بورود معلومات للرائد محمود الطباخ رئيس مباحث  قسم شرطة شبين الكوم، مفادها أن "  "عماد.س.م - 33 سنه-  عاطل " ومقيم الحى الغربى شبين الكوم، و "  سعد.ر.س -   28 سنة عاطل " ومقيم الحى الغربى شبين الكوم، و " محمد.ا.ع-   32 سنة عاطل ومقيم الحى الغربى شبين الكوم، و " محمد.م.ع"  31 سنه عاطل ومقيم كفر داوود مركز السادات كونوا، فيما بينهما تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي فى مجال سرقات الدراجات البخارية، وقاموا بارتكاب 9 وقائع سرقة درجات بخارية بمدينة شبين الكوم ودائرة قسم سرس الليان ودائرة قسم منوف ودائرة مركز منوف ودائرة مركز اشمون ومركز زفتى الغربية، وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت عن ضبتهم وبحوزتهم الدراجات البخارية المبلغ بسرقتها .

وتحرر عن ذلك ملحقا للمحاضر الأصلية برقم 13996 لسنة 2020 جنح القسم وتولت النيابة العامة التحقيق، كما قررت نيابة بندر شبين الكوم نيابة بمحافظة المنوفية، حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

 

 


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