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تجديد حبس صاحب مخزن وبحوزته كميات كبيرة من أدوات مكتبية مجهولة بالمقطم

السبت، 15 فبراير 2020 01:08 م
تجديد حبس صاحب مخزن وبحوزته كميات كبيرة من أدوات مكتبية مجهولة بالمقطم حبس-أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس صاحب مخزن ، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزته كميات كبيرة من الأدوات المكتبية بدون ترخيص وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها بمنطقة المقطم، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات. 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تمكن ضباط إدارة مباحث التموین، من ضبط "ب. ز"، 31 سنة، مسئول عن مخزن أدوات مكتبیة بمنطقة المقطم لإدارته المخزن بدون ترخیص وحیازته كمیات كبیرة من الأدوات المكتبیة مجھولة المصدر بقصد طرحھا بالأسواق لتحقیق أرباح غیر مشروعة.
 
وعثر بداخل المخزن على " 89040 قطعة أدوات مكتبیة ( قلم، برایة، دبابیس،6500 استیكة، مسطرة، رزمة ورق تصویر، أقلام حافظة 500 ، 400 لصق ماكینة، 27 قلم " منتھیة الصلاحیة "36 حبارة" منتھیة الصلاحیة "،10عبوة صمغ" منتھیة الصلاحیة "وجمیعھا مجھولة المصدر وغیر مصحوبة بأیة مستندات تدل على مصدرھا تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النیابة العامة التحقیق.
 
وعلى جانب آخر، تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على صاحب مستودع لبيعه 500 أسطوانة بوتاجاز أزيد من اسعارها الأصلية بالسيدة زينب، وتحرر محضر بالواقعة.
 
ونجحت حملة تموينية فى ضبط المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز بدائرة قسم شرطة السيدة زينب (بمحافظة القاهرة) لتصرفه فى (500) أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم ببيعها بأزيد من السعر الرسمى قدرت بقيمة مالية (67500) جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مباحث القاهرة

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أدوات مكتبية

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