تجديد حبس إمام المسجد المتهم باغتصاب طفل في الغردقة 15 يوما

البحر الأحمر – فريق المحافظات

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الغردقة اليوم تجديد حبس إمام المسجد المتهم باغتصاب طفل بالغردقة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة العامة بالغردقة، أمرت بانتداب الطب الشرعى للتحقيق فى واقعة اتهام إمام مسجد بمدينة الغردقة، باغتصاب طفل بمدينة الغردقة داخل غرفة إقامته بالمسجد، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة، بدأت عندما تقدم أهالى طفل بالغردقة، بتحرير محضر بقسم شرطة ثان الغردقة، يحمل رقم 2046 يفيدون فيه قيام المدعو ح. م فى بداية العقد الرابع من العمر، باغتصاب نجلهم بعد درس تحفيظ قرآن بالمسجد، وذلك داخل الغرفة المخصصة له بالمسجد.

واتهم أهالى الطفل فى المحضر إمام المسجد، بممارسة "الشذوذ الجنسى" مع نجلهم، حيث تبين أن الطفل أبلغ أصدقائه ووالده بواقعة ممارسة إمام المسجد الشذوذ الجنسى معه، داخل غرفته، عقب الانتهاء من درس تحفيظ القرآن بالمسجد.

وكشف مصدر أمنى، أن الواقعة حدثت بأحد مساجد منطقة مجاهد بمدينة الغردقة، حيث قام الطفل بقص ما حدث لأصدقائه وأهله، الذين قاموا على الفور بالتوجه لقسم شرطة ثان الغردقة لتحرير محضر بالواقعة.

وأكد مصدر بمديرية أوقاف البحر الأحمر، أن مدير المديرية، أصدر قرارا بوقف الإمام عن العمل، لحين الانتهاء من التحقيقات، والتهم الموجهة إليه.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما طلب إمام مسجد من طفل أن يصطحبه إلى استراحته، وذلك عقب انتهاء درس تحفيظ القرآن بالمسجد، وعندما وصل إلى الاستراحة، أغلق الإمام الباب وقام بممارسة الرذيلة.