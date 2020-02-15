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بومبيو يعد حمدوك بالمساعدة فى رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

السبت، 15 فبراير 2020 09:59 ص
بومبيو يعد حمدوك بالمساعدة فى رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب عبدالله حمدوك - رئيس مجلس الوزراء السودانى
هند المغربي

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أفادت فضائية العربية فى خبر عاجل لها أن مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى وعد عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السودانى بالمساعدة في رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، حيث كان بومبيو، أكد فى وقت سابق أن مباحثات جارية فى واشنطن بشأن رفع السودان عن "لائحة الدول الراعية للإرهاب" منذ فترة، مشيرا إلى أن أحد عناصر ذلك هو وجود سلسلة من المطالبات لضحايا المدمرة الأمريكية "كول".

وقال بومبيو فى تصريحاته إن بلاده تبذل قصارى جهدها لمعالجة هذه المسألة، مبينا أنه لم يتخذ أى قرار فيما يتعلق بذلك.ولا تزال واشنطن تصنف السودان دولة راعية للإرهاب، وهو ما تقول الحكومة الجديدة برئاسة عبد الله حمدوك إنه يعوق الاستثمار الأجنبى فى البلاد.

يشار إلى أن السودان متهم أمام المحاكم الأمريكية بأن إيواءه لعناصر من تنظيم القاعدة تسبب فى الهجوم على المدمرة كول عام 2000 فى خليج عدن الذى أسفر عن مصرع 17 أمريكيا وإصابة 39 آخرين بجروح.

 

 


عبدالله حمدوك

بومبيو

السودان

امريكا

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