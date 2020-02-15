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بومبيو يصل داكار فى إطار جولة خارجية إفريقية آسيوية

السبت، 15 فبراير 2020 09:32 م
بومبيو يصل داكار فى إطار جولة خارجية إفريقية آسيوية مايك بومبيو وزير الخارجية الامريكى
داكار أ ش أ

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وصل وزير الخارجية الامريكى مايك بومبيو، إلى السنغال فى إطار جولة خارجية تستغرق 9 أيام وذلك بعد مشاركته فى اعمال منتدى الامن بميونيخ بألمانيا .

وذكر راديو  صوت أمريكا  فى نشرته الليلة باللغة الانجليزية أن بومبيو سوف يجتمع خلال زيارته لداكار مع الرئيس ماكى سالى لبحث سبل تعزيز العلاقات الأمنية ودفع مسيرة التعاون الاقتصادى بين الولايات المتحدة والسنغال التى وصفها بأنها " إحدى ركائز الأمن غرب القارة الإفريقية " .

ومن المنتظر أن يغادر بومبيو داكار مساء بعد غد الاثنين  متوجها إلى انجولا ومنها إلى أثيوبيا على أن يزور أيضا السعودية وسلطنة عمان .

 


بومبيو

داكار

جولة خارجية إفريقية آسيوية

ألمانيا

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