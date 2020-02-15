بومبيو يرفض انتقادات الرئيس الألمانى لسياسة ترامب فى افتتاح مؤتمر ميونخ

برلين أ ش أ

رفض وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم السبت ، خلال مؤتمر الأمن بميونيخ جنوب ألمانيا ، انتقادات الرئيس الالمانى بشأن سياسة الأُحادية وما تم وصفه بأنانيه إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مؤكداً أنها "لا تعكس الواقع"

وقال بومبيو فى تصريحات له اليوم ،" الغرب ينتصر ونحن ننتصر معاً". وأضاف "يسرنى أن أبلغكم أن فكرة أن التحالف بين ضفتى الأطلسى قد آلت للزوال ، أمر مبالغ فيه إلى حد كبير .

ولفت بومبيو الى أن بلاده ساهمت فى تعزيز حلف شمال الأطلسى فى شرق أوروبا بالقرب من الحدود مع روسيا وهذا أمر مؤكد على حد تعبيره ، مضيفا بانها قادت الجهود للقضاء على الخلافة المزعومة التى أعلنها تنظيم "داعش " فى سوريا ، مؤكدا أن الغرب فى طريقه للانتصار .

جدير بالذكر أن الرئيس الالمانى فرانك فالتر شتاينماير كان فد انتقد امس الولايات المتحده الامريكيه وروسيا والصين ، واصفا اياهم بانهم يهددون الامن والسلام العالمى وذلك اثناء تصريحاته فى افتتاح مؤتمر ميونخ للامن فى دورته الـ ٥٦ .