بني سويف تُعلن تأجيل زيارة وزير الشباب والرياضة للمحافظة

بني سويف أيمن لطفي

أعلنت محافظة بني سويف في بيان لها عن تأجيل زيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للمحافظة إلي موعد لم يتحدد بعد، وأشارت المحافظة، إلي، إنه كان من المقرر أن يستقبل الوزير عصر اليوم السبت الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لافتتاح ملاعب النجيل الصناعي بمركزي شباب العبور ومحمد اصله وتفقد المنشآت الرياضية بستاد بني سويف الرياضي، علاوة على عقد لقاء شبابي بإحدي القاعات بمدينة بني سويف العاصمة وذلك بحضور أحمد سرور مدير عام الشباب والرياضة ووكيلي المديرية لقطاعي الشباب والرياضة مصطفى إبراهيم، وإبراهيم دهشان" .

وفى ذات الصدد افتتح محافظ بني سويف بطولة الصعيد للسباحة، والتى تنظمها منطقة الصعيد بالاتحاد المصرى للسباحة بالتعاون مع المحافظة، ويشارك فيها 412 لاعبا ولاعبة يمثلون 11 محافظة، وذلك بحضور أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، والمهندس أدهم أحمد دهب رئيس مجلس إدارة منطقة الصعيد للسباحة، مصطفى إبراهيم وكيل المديرية لقطاع الرياضة.

وأكد المحافظ خلال افتتاح البطولة على أهمية أن تستضيف بنى سويف مثل هذه المسابقات والفعاليات الرياضية الجماهيرية، معربا عن سعادته باختيار الاتحاد المصرى للمحافظة لاستضافة فعاليات البطولة للعام الثانى على التوالى، الأمر الذى يدعو للتقدير والشكر ويتماشى مع حرص المحافظة المتواصل على أن تكون مقصداً لاستضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية ، منوها عن أهمية تقديم كافة التيسيرات التنظيمية والإدارية اللازمة لإنجاح البطولة، ومتمنيا للفرق المشاركة و الأجهزة الفنية والإدارية التوفيق فى أدائهم .

وأوضح أحمد سرور أن البطولة يشارك فيها 11 محافظة بـ 16 فريق بإجمالى 412 لاعيا ولاعية بزيادة أكثر من 200 لاعب عن البطولة السابقة التى استضافتها المحافظة العام الماضى 2019، موضحا أن البطولة الحالية تقام منافساتها بمجمع حمامات السباحة الأوليمبى بإستاد بنى سويف الرياضى فى الفترة من 11 إلى 14 فبراير الجاري، على فترتين: الفترة الأولى تبدا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 1ظهرا ، فيما تبدأ الفترة الثانية من 4 إلى 7 مساء.