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بدء قبول المتقدمين الجدد للتعليم المدمج بجامعة القاهرة و الدراسة تبدأ بمارس

السبت، 15 فبراير 2020 01:00 ص
بدء قبول المتقدمين الجدد للتعليم المدمج بجامعة القاهرة و الدراسة تبدأ بمارس جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج عن فتح باب القبول للمتقدمين الجدد للفصل الدراسى الجديد مارس 2020،وذلك ببرامج بكالوريوس التجارة علوم الأعمال ، وبكالوريس التربية رياض الاطفال وذلك بقسمى اعداد معلمى مرحلة الطفولة المبكرة وإعداد معلمى التربية الخاصة مرحلة الطفولة المبكرة .
 
وفيما يخص برامج كلية الأداب تم فتح باب القبول فى  ليسانس الترجمة الإنجليزية و ليسانس علم النفس و تطبيقاته ، و ليسانس الدراسات التاريخية و حضارات العالم ، و ليسانس علم الإجتماع التطبيقي ، و ليسانس النشر و الحفظ الرقمي .
 
كما تم فتح القبول للحصول على ليسانس دار العلوم اللغة العربية وآدابها والدراسات الإسلامية .
 
وفتحت جامعة القاهرة من خلال مركز التعليم المدمج باب حجز إختبارات القبول على أن يكون  اول اختبارات القبول يوم السبت 23 فبراير الجارى بمقر المركز. 
 
وعى  جانب آخر كانت  جامعة القاهرة أنهت الاسبوع الماضى  امتحانات التعليم المفتوح والتعليم المدمج للفصل الدراسى الأول دور يناير 2020، التى بدأت يوم الأحد الموافق 26 يناير الماضى، وشهدت انضباطًا وهدوءًا ولم يتم رصد أية معوقات أثرت على سيرها.
 
وقال الدكتور محمد الخشت،  إن امتحانات دور يناير 2020 للتعليم المفتوح والمدمج قد أداها نحو 20 ألف طالب وطالبة من الذين لم يتموا دراستهم بنظام التعليم المفتوح القديم، إلى جانب 10 آلاف طالب وطالبة بنظام التعليم المدمج، مشيرًا إلى أن الامتحانات اقيمت وسط إجراءات مُشددة وفق الضوابط القانونية الخاصة بالامتحانات، وبإشراف كامل من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
 
وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن قاعات الامتحانات تم تزويدها بكاميرات لمتابعة الامتحانات مباشرة من القاهرة، وتم تحقيق أعلى قدر من الانضباط داخل اللجان، موكدًا أنه تم توفير المناخ الملائم للممتحنين، وبخاصة من ذوي القدرات الخاصة، وتذليل كافة العقبات أمامهم، كما تم توفير سيارات الإسعاف بالقرب من مقر الامتحانات.
 

جامعة القاهرة

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اخبار اليوم

محمد الخشت

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