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بالأسماء.. مصرع 4 وإصابة آخر فى تصادم على الطريق الصحراوى بسوهاج

السبت، 15 فبراير 2020 11:19 ص
بالأسماء.. مصرع 4 وإصابة آخر فى تصادم على الطريق الصحراوى بسوهاج إسعاف - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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لقى 4 أشخاص مصرعهم بينما أصيب أخر فى حادث وقع صباح اليوم الثلاثاء بين سيارة ملاكى وأخرى نقل "تريلا" بالقرب من كمين الكوامل دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج، تم نقل الجثامين للمستشفى المركزى والمصاب للمستشفى العام لتلقى العلاج.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من إدارة تأمين الطرق يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الغربى ووجود متوفين ومصاب وتم الدفع بقوات إدارة المرور والحماية المدنية من أجل إعادة حركة السير على الطريق بعد توقفه ورفع أثار الحادث.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه بوقوع حادثا مروعا بين سيارة ملاكى وأخرى نقل "تريلا" جنوب كمين الكوامل دائرة مركز المنشاه مما نتج عنه مصرع 4 أشخاصا واصابة شخص خامس تم الدفع بـ 5 سيارات اسعاف لمكان الحادث، كما دمع استدعاء قوات الحماية المدنية لاستخراج جثتين انحشرتا داخل السيارة الملاكى.

نتج عن الحادث مصرع كل من محمد عطا الله، 40 سنة، وخالد على ياسين، 36 سنة، وأبوزيد محمد حسن 16 سنة، ومحمد أبوبكر مرتضى 22 سنة، كما أصيب احمد على ياسين 27 سنة، بكسر فى الساق اليمنى وجرح بالرأس، وجميعهم يقيمون قوص قنا.

تم نقل الجثامين لمشرحة مستشفى المنشأة المركزى، والمصاب لمستشفى سوهاج العام، وتبين من المعاينة والفحص أن سبب الحادث السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ تم تحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

يذكر أن الطريق الزراعى الغربى بناحية قرية الزوك دائرة مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، شهد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص منذ قليل نتج عن الحادث إصابة 10 أشخاص من مستقلى السيارتين تم نقلهم لمستشفيات سوهاج العام والجامعى للعلاج وجار الدفع بقوات المرور لرفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق بعد توقفه بسبب الحادث.


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التعليقات 1

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انا لله و انا اليه راجعون

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