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انطلاق بطولة محافظات شمال الصعيد فى الكاراتيه بحضور محافظ بنى سويف.. صور

السبت، 15 فبراير 2020 06:33 م
انطلاق بطولة محافظات شمال الصعيد فى الكاراتيه بحضور محافظ بنى سويف.. صور بطولة محافظات شمال الصعيد فى الكاراتيه
بني سويف - أيمن لطفي

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أطلق الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف مساء اليوم السبت إشارة بدء بطولة لعبة الكاراتيه لمحافظات شمال الصعيد، والتى ينظمها الاتحاد المصرى للكاراتيه "منطقة بنى سويف"بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، وذلك بالصالة المغطاة، بستاد بنى سويف الرياضى، بحضور أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة، والكابتن أيمن أبو القاسم رئيس منطقة بنى سويف للكاراتيه، ورؤساء مناطق الكاراتيه بالمحافظات المشاركة فى البطولة.

 

وأعرب محافظ بنى سويف فى كلمته عن ترحيبه باللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والمشاركين فى البطولة التى تستضيفها بنى سويف، متمنيًا لهم التوفيق والتميز فى إطار من الروح الرياضية والمنافسة الشريفة، وموجها مسئولى قطاع الشباب والرياضة بتقديم كافة التيسيرات اللازمة لإنجاح البطولة.

 

ومن جانبه قال أحمد سرور، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، إن البطولة يشارك فيها 120 لاعبا ولاعبة من 5 محافظات "بنى سويف، المنيا، الفيوم، أسيوط، والوادى الجديد" فى مراحل سنية تحت 17، و 18 سنة، و تقام فعاليات البطولة بالصالة المغطاة باستاد بنى سويف الرياضى ويدير البطولة تحكيميا 12 حكما "محليين ودوليين" معتمدين من الاتحاد المصرى للعبة.

 

وكانت محافظة بنى سويف قد أعلنت عن تأجيل زيارة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى للمحافظة والتى كان من المقرر أن يفتتح خلالها اليوم السبت ملاعب النجيل الصناعى بمركزى شباب محمد قصلة والعبور علاوة على تفقد عدد من المنشآت الخدمية باستاد بنى سويف.

 

بطولة محافظات شمال الصعيد فى الكاراتيه (1)
بطولة محافظات شمال الصعيد فى الكاراتيه 
بطولة محافظات شمال الصعيد فى الكاراتيه (2)
بطولة محافظات شمال الصعيد فى الكاراتيه 
بطولة محافظات شمال الصعيد فى الكاراتيه (3)
بطولة محافظات شمال الصعيد فى الكاراتيه 

 

 


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