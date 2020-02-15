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اليوم السابع: الاقتصاد المصرى يحقق أعلى معدل نمو خلال 11 عاما

السبت، 15 فبراير 2020 06:31 م
اليوم السابع: الاقتصاد المصرى يحقق أعلى معدل نمو خلال 11 عاما

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ينشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان:  المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ينشر تسلسلاً زمنياً لمعدل النمو حتى العام الماضى.. الاقتصاد المصرى يحقق أعلى معدل نمو خلال 11 عاما.. مصر تتصدر للعام الثالث على التوالى معدلات نمو أهم اقتصادات الشرق الأوسط بـ6% «مستهدف» خلال عام 2020.. والأمم المتحدة تشيد بالأداء القوى للاقتصاد فى 2019

 

وداخل العدد

الجماهير البيضاء تسهر لـ«الصباح» احتفالا بالتتويج.. الزمالك سوبر أفريقيا.. أفراح فى فندق «قطر» واستقبال حافل للبعثة فى القاهرة.. وكارتيرون يُغلق ملف الترجى استعداداً لمواجهة الأهلى

معدل البطالة يتراجع لـ8% فى الربع الأخير من 2019.. «الإحصاء»: ارتفاع حجم قوة العمل لـ28.950 مليون فرد.. تراجع نسبة المتعطلين لـ69,5 % بالفئة العمرية 15 – 29 سنة.. انخفاض نسبة المتعطلين لحملة الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية.. ونشاط الزراعة والصيد يسجل أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين بـ5 ملايين فرد

وزيرة الصناعة: الحكومة تسعى لتحويل سيارات السولار للعمل بالغاز.. نيفين جامع: صرف 924 مليون جنيه لـ1400 شركة ضمن مستحقات المصدرين

الإجراءات الاحترازية وراء اكتشاف أول حالة «لأجنبى» حامل «كورونا».. عزل حامل الفيروس بمطروح.. الوزيرة الصحة: صينى الجنسية وحالته جيدة

تعديل القانون والنزول بسن الحضانة سجن الرؤية.. حكايات آباء يحلمون بالعدالة الضائعة فى قانون الأحوال الشخصية

بعض الوحدات والأراضى جاهزة للتسليم الفورى.. 7.2 مليار جنيه استثمارات المرحلة السابعة لمشروع بيت الوطن

65  منشأة طبية للمنظومة.. 15 يومًا تفصل الأقصر عن دخول التأمين الصحى الشامل

وزير الخارجية يبحث مع مستشار الأمن القومى الألمانى الأزمات فى الشرق الأوسط.. شكرى يستعرض مع وزير خارجية هولندا مستجدات القضية الفلسطينية والأزمة الليبية

التحفظ على جميع ممتلكات الـ20 متهما فى قضية غسيل الأموال ببريد مطروح.. المتهمون فتحوا وأداروا حسابات لتلقى الأموال لحساب الغير

السجن 30 سنة لشقيق بطرس غالى بتهمة تهريب الآثار إلى أوروبا

 

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اليوم السابع بلس

بطرس غالى

كورونا

الزمالك

البطالة

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