اليابان تعلن تسجيل 67 إصابة جديدة بكورونا على متن السفينة الموبوءة

كتب محمد عبد العظيم

أعلنت دولة اليابان، عن تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن السفينة السياحية الراسية قبالة سواحلها، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به وسائل الإعلام.

وكانت السفارة الأمريكية فى اليابان، قد اعلنت إنها ستجلى غدا الأحد، رعاياها الموجودين على متن سفينة "دايموند برنسيس" السياحية الراسية قبالة ميناء "يوكوهاما" اليابانى والتى تخضع لحجر صحى بسبب فيروس كورونا المستجد، وقالت السفارة الأمريكية لرعاياها على متن السفينة، عبر البريد الإلكترونى حسبما ذكرت شبكة (سى إن إن) الأمريكية، اليوم السبت، إن عملية الإجلاء الطواعية ستحدث مساء الأحد (بالتوقيت المحلى لليابان).

مضيفة، أن الحكومة الأمريكية توصي، بدافع من الحذر الشديد، المواطنين الأمريكيين الذين يغادرون السفينة ويعودون إلى الولايات المتحدة بالخضوع إلى المزيد من المراقبة.

وأوضحت، أن من يختار العودة إلى الولايات المتحدة على متن الطائرة المستأجرة غدا سيخضع إلى حجر صحى إضافى لمدة 14 يوما، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ هذه الإجراء بما يتماشى مع السياسات الحذرة الرامية للحد من التفشى المحتمل للفيروس.