اليابان تعرب عن تقديرها لإخلاء أمريكا لمواطنيها من سفينة تحت حجر صحى

طوكيو /أ ش أ/

أعربت اليابان عما وصفته بـ "تقديرها" لقرار الولايات المتحدة بتقديم إخلاء تطوعى لمواطنيها وأسرهم المباشرين على متن سفينة "دايموند برينسيس" التى تخضع للحجر الصحى قبالة السواحل اليابانية إثر تفشى بها فيروس كورونا.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية - فى بيان أوردته شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم السبت - "تعتقد حكومة اليابان أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة الأمريكية ستساعد فى التخفيف من عبئ حكومة اليابان فيما يتعلق بالاستجابة الطبية فى (دايموند برينسيس) وتقدر مثل تلك الإجراءات".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أنها سترسل طائرات مستأجرة لإخلاء المواطنين الأمريكيين وعائلاتهم مساء غدًا الأحد، بالتوقيت المحلى للبلاد، لافتة إلى أنه سيتم فرض حجر صحى على هؤلاء الذين اختاروا العودة جوًا على الطائرات المعنية بالإخلاء مدته 14 يومًا بمجرد وصولهم.