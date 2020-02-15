سوبر كورة
Ads
السبت، 15 فبراير 2020 09:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

اليابان تعرب عن تقديرها لإخلاء أمريكا لمواطنيها من سفينة تحت حجر صحى

السبت، 15 فبراير 2020 08:14 م
اليابان تعرب عن تقديرها لإخلاء أمريكا لمواطنيها من سفينة تحت حجر صحى سفينة حجر صحى لمصابى كورونا
طوكيو /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعربت اليابان عما وصفته بـ "تقديرها" لقرار الولايات المتحدة بتقديم إخلاء تطوعى لمواطنيها وأسرهم المباشرين على متن سفينة "دايموند برينسيس" التى تخضع للحجر الصحى قبالة السواحل اليابانية إثر تفشى بها فيروس كورونا.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية - فى بيان أوردته شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم السبت - "تعتقد حكومة اليابان أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة الأمريكية ستساعد فى التخفيف من عبئ حكومة اليابان فيما يتعلق بالاستجابة الطبية فى (دايموند برينسيس) وتقدر مثل تلك الإجراءات".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أنها سترسل طائرات مستأجرة لإخلاء المواطنين الأمريكيين وعائلاتهم مساء غدًا الأحد، بالتوقيت المحلى للبلاد، لافتة إلى أنه سيتم فرض حجر صحى على هؤلاء الذين اختاروا العودة جوًا على الطائرات المعنية بالإخلاء مدته 14 يومًا بمجرد وصولهم.

 


اليابان

أخبار اليابان

أمريكا

سفينة

حجر صحي

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اليوم السابع: الاقتصاد المصرى يحقق أعلى معدل نمو خلال 11 عاما

اليوم السابع: الاقتصاد المصرى يحقق أعلى معدل نمو خلال 11 عاما

وزير الخارجية السعودى: المملكة تفضل الحل السياسى فى اليمن

وزير الخارجية السعودى: المملكة تفضل الحل السياسى فى اليمن

برلمانى يقترح إطلاق قناة قضائية تعرض أفلام وثائقية عن المناطق الأثرية

برلمانى يقترح إطلاق قناة قضائية تعرض أفلام وثائقية عن المناطق الأثرية

رمضان صبحي يشارك في مران الأهلي الجماعي بعد تعافيه من " الخلفية"

رمضان صبحي يشارك في مران الأهلي الجماعي بعد تعافيه من " الخلفية"

هل يعانى محمد صلاح من عدم التقدير فى ليفربول؟.. كلوب يرد

هل يعانى محمد صلاح من عدم التقدير فى ليفربول؟.. كلوب يرد

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 15-2-2020 وعيار 24 بـ 191.10 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 15-2-2020 وعيار 24 بـ 191.10 ريال

اتحاد الكرة: مباراة الزمالك والترجى 28 فبراير.. وتحديد الملعب غداً

اتحاد الكرة: مباراة الزمالك والترجى 28 فبراير.. وتحديد الملعب غداً

وزير المالية: مصر من أفضل الدول فى معدل النمو بين الأسواق الناشئة

وزير المالية: مصر من أفضل الدول فى معدل النمو بين الأسواق الناشئة

اتحاد الكرة: مباراة الأهلي وصن داونز 29 فبراير باستاد السلام

اتحاد الكرة: مباراة الأهلي وصن داونز 29 فبراير باستاد السلام

كارتيرون "مدرب سوبر".. المدرب الفرنسى يتوج باللقب القاري الثالث.. يقود الزمالك لحصد السوبر الأفريقى ويحقق رقما قياسيا بعد ثلاثية الترجى.. 74 يوما رحلة الخواجة مع الأبيض.. ودورى الأبطال مع مازيمبى أكبر إنجازاته

كارتيرون "مدرب سوبر".. المدرب الفرنسى يتوج باللقب القاري الثالث.. يقود الزمالك لحصد السوبر الأفريقى ويحقق رقما قياسيا بعد ثلاثية الترجى.. 74 يوما رحلة الخواجة مع الأبيض.. ودورى الأبطال مع مازيمبى أكبر إنجازاته

س و ج.. ماذا يعنى استبعاد مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا؟

س و ج.. ماذا يعنى استبعاد مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة