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خالد صلاح
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الهند تسعى لإجلاء رعاياها من سفينة سياحية تخضع لحجر صحى فى اليابان

السبت، 15 فبراير 2020 10:11 ص
الهند تسعى لإجلاء رعاياها من سفينة سياحية تخضع لحجر صحى فى اليابان محاولات رصد المصابين بفيروس كورونا
أ ش أ

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قالت سفارة الهند فى اليابان إنها تبذل جهودا لإجلاء جميع الهنود الموجودين على متن سفينة "دايموند برنسيس" السياحية الراسية قبالة ميناء "يوكوهاما" الياباني، بعد انتهاء فترة الحجر الصحى المفروض على السفينة بسبب فيروس كورونا المستجد، وذكرت قناة (إن دى تى في) الهندية، اليوم السبت، أن السفارة الهندية فى طوكيو على تواصل مع السلطات اليابانية والشركة التى تدير السفينة السياحية، كما إنها على اتصال بالرعايا الهنود على متن السفينة. 
 
ويوجد إجمالى 138 هنديا (هم 6 ركاب و132 من أفراد الطاقم)، من أصل 3 آلاف و711 شخصا على متن السفينة التى خضعت لحجر صحى بعدما تبين إصابة راكب 80 عاما، من هونج كونج بالفيروس كان قد أبحر على السفينة ذاتها فى يناير الماضى من مدينة "ووهان" الصينية.
 
وأكدت السلطات اليابانية، إصابة 219 شخصا على متن السفينة بفيروس كورونا المستجد، بينهم 3 هنود.
 
وكانت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، قد أعلنت في الساعات الأولى من اليوم السبت، تسجيل 2461 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، و143 وفاة جديدة، ليصل إجمالى حالات الإصابة المؤكدة فى شتى أنحاء البلاد حتى نهاية يوم أمس إلى 66576 شخصًا إلى جانب وفاة 1524 شخصًا، وذكرت اللجنة –فى تقريرها اليومي- أن حالات الوفيات المسجلة بينها 139 فى مقاطعة هوبى (مركز انتشار الفيروس بوسط الصين)، واثنتان فى خنان، وواحدة فى بكين، وأخرى فى تشونغتشينغ.
 
وأضافت اللجنة أن 11053 مريضًا لا يزالون فى ظروف صحية خطيرة، فيما غادر 8101 شخص المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، مشيرة إلى أنه تم تعقب 513183 شخصًا كانوا على اتصال وثيق مع المرضى بينهم 169039 شخصًا مازالوا تحت الرقابة الطبية.
 

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اليابان

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