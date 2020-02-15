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الناتو: وجودنا العسكرى فى أفغانستان يصب فى مصلحة عملية السلام

السبت، 15 فبراير 2020 06:40 م
الناتو: وجودنا العسكرى فى أفغانستان يصب فى مصلحة عملية السلام ينس ستولتنبرج أمين عام حلف شمال الأطلسى "الناتو"
/أ ش أ/

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أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسى "الناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم السبت، أن الوجود العسكرى لقوات الحلف فى أفغانستان يخدم غرض البدء فى عملية سلام التى تقودها الحكومة الأفغانية من خلال جلب حركة طالبان إلى طاولة المفاوضات.

وقال ستولتنبرج، فى خطابة أمام مؤتمر ميونخ للأمن، :" إن الهدف من وجودنا العسكرى فى أفغانستان هو توجيه رسالة إلى حركة طالبان بأنها لن تنتصر فى ميدان المعركة، ولكن عليها تقديم تنازلات حقيقية واللجوء إلى طاولة المفاوضات"، حسبما أورد موقع الناتو، كما أشار إلى أن الحل الوحيد لإنهاء الأزمة والصراع القائم فى أفغانستان، يتمثل فى عملية السلام الأفغانية.

يُشار إلى أن صناع القرار الدوليون يجتمعون فى شهر فبراير من كل عام فى مدينة ميونخ الألمانية، لعقد نقاشات ومحادثات حول الأزمات الدولية الراهنة وتحديات السياسة الأمنية فى المستقبل.

 


الناتو

أفغانستان

عملية السلام

أخبار أفغانستان

ستولتنبرج

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