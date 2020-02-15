القضاء الإدارى يؤجل دعوى وقف نشاط إدارة الصيدليات لـ15 مارس المقبل

قررت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سمير غطاس وسكرتارية معروف مختار ومحمد عبد النبى، تأجيل نظر الدعوى المقامة من فتحى راغب المحامى وكيلا عن الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة لقاهرة، تطالب فيها النقابة بإلغاء نشاط ادارة الصيدليات، لجلسة 15 مارس المقبل لاستكمال المستندات والمرافعات.



قالت الدعوى التى حملت رقم 52807 لسنة 72 قضائية، أن الادارة تعتبر الباب الخلفى لإنشاء سلاسل الصيدليات من سجلات الشركات؛ وذلك مخالف لقانون الصيدلة 127 لسنة 1955، وإن القانون يعطى لكل صيدلى الحق فى إنشاء صيدليتين فقط، ويدير واحدة منهما فقط.



ومن الجدير بالذكر أن نقابة صيادلة القاهرة رفعت هذه القضية منذ أكثر من سنة بعد عمل انذار لوزارة الاستثمار بإلغاء نشاط إدارة الصيدليات من سجلات الشركات بهيئة الاستثمار.



وجرى نظر القضية أمام مجلس الدولة فى فض المنازعات وتم تحويلها إلى المفوضين ثم تم نظر القضية فى جلسة 7 ديسمبر 2019 واستكمال المرافعة، وأشارت نقيب الصيادلة إلى أن تلك القضية تقوم بها نقابة صيادلة القاهرة، نيابة عن صيادلة مصر أجمعين؛ لوقف سرطان ما يسمى سلاسل الصيدليات.



ولدوائر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اختصاصات متعددة نرصدها على النحو التالى:



- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الأولى) الحقوق والحريات العامة، تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: الحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية. الإقامة والإبعاد من أراضى الجمهورية أو الحرمان من دخولها والمنع من السفر وترقب الوصول. المنازعات.





- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية) نقابات وجمعيات، تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: النقابات المهنية والعمالية وغيرها من النقابات واتحادات الغرف الصناعية أو التجارية وغيرها والانتخابات الخاصة بكل ذلك. الجمعيات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب.