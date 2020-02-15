سوبر كورة
Ads
السبت، 15 فبراير 2020 03:04 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القضاء الإدارى يؤجل دعوى وقف نشاط إدارة الصيدليات لـ15 مارس المقبل

السبت، 15 فبراير 2020 02:38 م
القضاء الإدارى يؤجل دعوى وقف نشاط إدارة الصيدليات لـ15 مارس المقبل مجلس الدولة-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سمير غطاس وسكرتارية معروف مختار ومحمد عبد النبى، تأجيل نظر الدعوى المقامة من فتحى راغب المحامى وكيلا عن الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة لقاهرة، تطالب فيها النقابة بإلغاء نشاط ادارة الصيدليات، لجلسة 15 مارس المقبل لاستكمال المستندات والمرافعات.

قالت الدعوى التى حملت رقم 52807 لسنة 72 قضائية، أن الادارة تعتبر الباب الخلفى لإنشاء سلاسل الصيدليات من سجلات الشركات؛ وذلك مخالف لقانون الصيدلة 127 لسنة 1955، وإن القانون يعطى لكل صيدلى الحق فى إنشاء صيدليتين فقط، ويدير واحدة منهما فقط.

ومن الجدير بالذكر أن نقابة صيادلة القاهرة رفعت هذه القضية منذ أكثر من سنة بعد عمل انذار لوزارة الاستثمار بإلغاء نشاط إدارة الصيدليات من سجلات الشركات بهيئة الاستثمار.

وجرى نظر القضية أمام مجلس الدولة فى فض المنازعات وتم تحويلها إلى المفوضين ثم تم نظر القضية فى جلسة 7 ديسمبر 2019 واستكمال المرافعة، وأشارت نقيب الصيادلة إلى أن تلك القضية تقوم بها نقابة صيادلة القاهرة، نيابة عن صيادلة مصر أجمعين؛ لوقف سرطان ما يسمى سلاسل الصيدليات.

ولدوائر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اختصاصات متعددة نرصدها على النحو التالى:
 
- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الأولى) الحقوق والحريات العامة، تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: الحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية. الإقامة والإبعاد من أراضى الجمهورية أو الحرمان من دخولها والمنع من السفر وترقب الوصول. المنازعات.


- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية) نقابات وجمعيات، تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: النقابات المهنية والعمالية وغيرها من النقابات واتحادات الغرف الصناعية أو التجارية وغيرها والانتخابات الخاصة بكل ذلك. الجمعيات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب.


مجلس الدولة

الصيادلة

سلاسل الصيدليات

اخبار المحاكم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كارتيرون "مدرب سوبر".. المدرب الفرنسى يتوج باللقب الثالث.. يقود الزمالك لحصد السوبر الأفريقى ويحقق رقما قياسيا بعد ثلاثية الترجى..74 يوما رحلة الخواجة مع الفارس الأبيض.. ودورى الأبطال مع مازيمبى أكبر إنجازاته

كارتيرون "مدرب سوبر".. المدرب الفرنسى يتوج باللقب الثالث.. يقود الزمالك لحصد السوبر الأفريقى ويحقق رقما قياسيا بعد ثلاثية الترجى..74 يوما رحلة الخواجة مع الفارس الأبيض.. ودورى الأبطال مع مازيمبى أكبر إنجازاته

س و ج.. ماذا يعنى استبعاد مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا؟

س و ج.. ماذا يعنى استبعاد مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا؟

أخبار مصر اليوم .. الصحة تطلق حملة تطعيم16.5 مليون طفل غدا

أخبار مصر اليوم .. الصحة تطلق حملة تطعيم16.5 مليون طفل غدا

10 نجوم على أعتاب أولمبياد طوكيو 2020.. ميسي وصلاح ونيمار الأبرز

10 نجوم على أعتاب أولمبياد طوكيو 2020.. ميسي وصلاح ونيمار الأبرز

فيديو.. إزاى تصنع ثروتك من اليوتيوب على طريقة محمد رمضان وشاكوش؟

فيديو.. إزاى تصنع ثروتك من اليوتيوب على طريقة محمد رمضان وشاكوش؟

أشرف بن شرقى يتفوق على فرجانى ساسى بالزمالك وينافس على أفضل محترف فى مصر

أشرف بن شرقى يتفوق على فرجانى ساسى بالزمالك وينافس على أفضل محترف فى مصر

فرنسا تعلن وفاة أول حالة مصابة بكورونا فى أوروبا لسائح صينى

فرنسا تعلن وفاة أول حالة مصابة بكورونا فى أوروبا لسائح صينى

الزمالك يتفوق على أندية تونس بالمحافل الأفريقية بعد التتويج بالسوبر

الزمالك يتفوق على أندية تونس بالمحافل الأفريقية بعد التتويج بالسوبر

ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول فى 135 دقيقة ضد نورويتش سيتى.. فيديو

ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول فى 135 دقيقة ضد نورويتش سيتى.. فيديو

اليابان تعلن تسجيل 67 إصابة جديدة بكورونا على متن السفينة الموبوءة

اليابان تعلن تسجيل 67 إصابة جديدة بكورونا على متن السفينة الموبوءة

أبطال السوبر يتحدثون بعد اعتلاء عرش أفريقيا.. كارتيرون: فخور بنجوم الزمالك والروح كلمة السر.. شيكابالا: وفينا بالوعد وفزنا بالكأس.. بن شرقى: معدن اللاعبين يظهر فى المباريات.. وحازم إمام: تحملت الإصابة

أبطال السوبر يتحدثون بعد اعتلاء عرش أفريقيا.. كارتيرون: فخور بنجوم الزمالك والروح كلمة السر.. شيكابالا: وفينا بالوعد وفزنا بالكأس.. بن شرقى: معدن اللاعبين يظهر فى المباريات.. وحازم إمام: تحملت الإصابة

ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت وعيار 21 يسجل 690 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت وعيار 21 يسجل 690 جنيها للجرام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة