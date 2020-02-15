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القبض على المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية وأموال من داخل شقة بعابدين

السبت، 15 فبراير 2020 01:59 م
القبض على المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية وأموال من داخل شقة بعابدين سرقة-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

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نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء اشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من كشف غموض واقعة سرقة مشغولات ذهبية وأموال من داخل شقة طباخ، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل شقيقة بعابدين، وتحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من الرائد مصطفى البلتاجي رئيس مباحث قسم شرطة عابدین، مفادة تلقية بلاغا من " ح. ف" ،  51 سنة،  طباخ  باكتشافه سرقة مبلغ مالي 2000 جنیه ومشغولات ذھبیة عبارة عن ( 4 خاتم ، أسورة ، أنسیال ) من داخل غرفة نوم والدته المقیمة طرفه ولم یتھم أو یشتبھ في احد بارتكاب الواقعة .
 
وانتقل الرائد علاء أبو المجد معاون المباحث، وبإجراء المعاینة تبین سلامة جمیع منافذ الشقة ،وعدم وجود بعثرة بمحتویاتھا وبإجراء التحریات وجمع المعلومات، ومن خلال تفریغ كامیرات المراقبة وفحص المترددین على العقار محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابھا خ م ، 26 سنة، عاطل،  نجل شقیق المجني علیه .
 
وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتھم القوة المرافقة من ضبطه ،  وبمواجھته بالتحریات أیدھا واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب " المفتاح المصطنع " ، وأقر بأنه نظراً لمروره بضائقة مالیة وعلمه باحتفاظ عمه بمبالغ مالیة بمسكنه اختمرت في ذھنه فكرة سرقته وفي سبیل ذلك تمكن من اصطناع نسخة من مفتاح الشقة حال زیارته للمجني علیه , والاستیلاء على المسروقات، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالي 1500 جنیه " من متحصلات الواقعة " وإنفاقه باقي المبلغ المُستولى علیه على متطلباته الشخصیة، كما تم بإرشاده ضبط كافة المصوغات الذھبیة المستولى علیھا لدى صدیقه " ع. م" ،  24 سنة، عاطل، وباستدعاء المجنى علیه تعرف على المضبوطات واتھمه بالسرقة، وتم تحریر المحضر اللازم،  والعرض على النیابة العامة للتحقيق.
 
 

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