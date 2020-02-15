سوبر كورة
Ads
السبت، 15 فبراير 2020 07:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"الغرف التجارية": مساحات زراعة الأرز لن تكفى الاستهلاك ونحتاج للاستيراد

السبت، 15 فبراير 2020 06:00 ص
"الغرف التجارية": مساحات زراعة الأرز لن تكفى الاستهلاك ونحتاج للاستيراد حصاد الارز - ارشيفية
كتبت سماح لبيب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المهندس مصطفى النجارى رئيس لجنة الأرز والحبوب باتحاد الغرف التجارية، إن نسبة زراعة الأرز التى حددتها وزارة الموارد المائية والرى لعام 2020 الجارى تمثل نحو 55% فقط من المزروع العام الماضى 2019 ، حيث أعلنت الوزارة عن زراعة ما يقرب من مليون و100 فدان مقسمة على 724.200 فدان يتم زراعتها رسميا ، ويضاف إليها 200 ألف فدان تزرع بسلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف ، وكذلك 150 فدان تزرع من المياه ذات الملوحة المرتفعة.

وأضاف النجارى لـ"اليوم السابع" ، أن الحكومة لابد أن تضع خطة لتعويض فارق زراعة الأرز لسد احتياجات السوق المحلى من خلال الاستيراد وتعويض النقص ، حتى لا يتعرض الأرز لزيادة فى الأسعار على المستهلك المحلى ، لافتا إلى أن زراعة الأرز موزعة على 9 محافظات وهى الأسكندرية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط والشرقية بالإضافة إلى الإسماعيلية وبورسعيد .

وشدد رئيس لجنة الأرز على ضرورة وضع الحكومة خطة لزراعة بدائل المساحات التي لم يتم زراعتها وأن تعلنها للفلاحين، حيث أن عدم وضع خطط بديلة ستؤدى لمخالفة الفلاحين وزراعة كميات أكبر مما تحدده الدولة، ومن الممكن استغلال هذه المساحات في زراعة الذرة التى نستوردها من الخارج وتوفير العملة الصعبة، ويدخل الذرة في العلف الداجنى والحيوانى.

وطالب النجارى، اعلان الدولة سياسة زراعة المحاصيل الأكثر استهلاكا للمياه لمدة من 3 إلى 5 سنوات ، وليس كما تعلنها سنويا، حيث أن هذه المحاصيل من الأرز وقصب السكر على سبيل المثال يقام عليها صناعات كثيرة ومن وحق المستثمرين معرفة السياسة الزراعية للتوسع في صناعتهم وفقا لسياسة الدولة في الزراعة، مثل مصانع تكرير السكر ومضارب الأرز.

من الجدير بالذكر ، أن وزارة الموارد المائية والرى أعلنت خطة زراعة الأرز للعام الجارى 2020 أول أمس والمنشور فى الوقائع المصرية " الجريدة الرسمية " بنحو 724.200 ألف فدان فى 9 محافظات.


الارز

اتحاد الغرف

زراعة الارز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الزراعة:لجان مرورية لرصد أى حالة مرضية بالخضر والفاكهة بسبب التقلبات الجوية

الزراعة:لجان مرورية لرصد أى حالة مرضية بالخضر والفاكهة بسبب التقلبات الجوية

القانون حسمها.. أحكام الخلع لا تقبل الاستئناف أو الالتماس

القانون حسمها.. أحكام الخلع لا تقبل الاستئناف أو الالتماس

أغرب فتاوى السلفيين.. تحريم تحية العلم ووضع الأموال فى البنوك أبرزها

أغرب فتاوى السلفيين.. تحريم تحية العلم ووضع الأموال فى البنوك أبرزها

اليوم.. ختام مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة.. وتكريم ناهد فريد شوقى

اليوم.. ختام مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة.. وتكريم ناهد فريد شوقى

لقاءات مكثفة لوزير الأوقاف غدًا بالأمم المتحدة والبرلمان الدولى لمواجهة التطرف

لقاءات مكثفة لوزير الأوقاف غدًا بالأمم المتحدة والبرلمان الدولى لمواجهة التطرف

هجانة من كل محافظات مصر يشاركون فى سباق الهجن بشرم الشيخ الخميس المقبل

هجانة من كل محافظات مصر يشاركون فى سباق الهجن بشرم الشيخ الخميس المقبل

صور.. قصة طالب ابتدائى نهارًا وكهربائى ليلاً.. ويحلم أن يصبح مهندسًا بالمحلة

صور.. قصة طالب ابتدائى نهارًا وكهربائى ليلاً.. ويحلم أن يصبح مهندسًا بالمحلة

افتتاح قسم شرطة حدائق أكتوبر الأربعاء المقبل بحضور عدد من القيادات الأمنية

افتتاح قسم شرطة حدائق أكتوبر الأربعاء المقبل بحضور عدد من القيادات الأمنية

زوجة تقرر حرمان زوجها من الخروج مع أصدقائه بدس عقاقير ضارة فى طعامه

زوجة تقرر حرمان زوجها من الخروج مع أصدقائه بدس عقاقير ضارة فى طعامه

15 يومًا تفصل الأقصر عن دخول التأمين الصحى الشامل.. و65 منشأة طبية للمنظومة

15 يومًا تفصل الأقصر عن دخول التأمين الصحى الشامل.. و65 منشأة طبية للمنظومة

اقتصاد أنقرة ينهار.. الحجز على بلدية تابعة لحزب أردوغان بسبب المديونية

اقتصاد أنقرة ينهار.. الحجز على بلدية تابعة لحزب أردوغان بسبب المديونية

استمرار التقلبات الجوية بالبلاد.. وتوقعات بسقوط أمطار على القاهرة والوجه البحرى

استمرار التقلبات الجوية بالبلاد.. وتوقعات بسقوط أمطار على القاهرة والوجه البحرى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة