سوبر كورة
Ads
السبت، 15 فبراير 2020 08:24 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

العلماء يؤكدون: فيروس كورونا لم يُصمم عن طريق الهندسة الوراثية

السبت، 15 فبراير 2020 07:00 م
العلماء يؤكدون: فيروس كورونا لم يُصمم عن طريق الهندسة الوراثية كورونا
كتب بيتر إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف فريق من العلماء الأمريكيين أنه لا يوجد دليل على أن فيروس كورونا التاجي تم تصميمه وهندسته وراثياً في المختبر. ووفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فزعمت نظريات المؤامرة التى تنتشر عبر الإنترنت أن الفيروس، الذي أودى بحياة حوالي 1400 شخص فى الصين صنع كسلاح بيولوجي وتم إطلاقه عن طريق الصدفة.

وتم تعزيز هذه الأمور بفضل الكشف عن إدارة الحكومة الصينية لمختبر فيروسي سري في مدينة ووهان، المدينة التي اندلعت فيها الفاشية، لكن العلماء الذين درسوا تركيب الفيروس بالتفصيل يقولون إنه لا يوجد شيء حوله مما يوحي بأنه تم نقله من قبل البشر أو الآلات.

ويبدو أن طفراتها هي تطور طبيعي أكثر من أي تغيرات غريبة أو غير متوقعة، وفقًا للدكتور تريفور بيدفورد في مركز فريد هتشينسون لأبحاث السرطان في سياتل بواشنطن.

وأصاب فيروس كورونا المسمى SARS-2 الآن أكثر من 64000 شخص وقتل 1383 شخصًا. وقد شهد مطار هيثرو فى لندن، اليوم السبت، إيقاف 8 طائرات، بسبب الاشتباه فى إصابة عدد من الركاب بفيروس "كورونا الجديد".

وطلبت سلطات مطار "هيثرو" فى لندن من المسافرين على متن شركة طيران "يونايتد إيرلاينز" البقاء فى مقاعدهم بعد الهبوط، للاشتباه فى إصابة شخص بالفيروس.

وذكرت صحيفة "مترو يوم كيه" البريطانية أنه بحسب ما ورد فقد طلب الطيار من الركاب البقاء لبعض الوقت، بينما تم إبلاغ سبع طائرات أخرى بنفس التعليمات.

وأضافت الصحيفة أنه تم إيقاف رحلة أخرى تابعة لشركة الخطوط الجوية البريطانية من كوالالمبور لمدة ساعتين بعد أن راود مسؤلى الطيران القلق إزاء إصابة عائلة ماليزية مكونة من 8 أشخاص بأعراض تشبه فيروس كورونا.


كورونا

فيروس كورونا

الصين

اسباب كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: الاقتصاد المصرى يحقق أعلى معدل نمو خلال 11 عاما

اليوم السابع: الاقتصاد المصرى يحقق أعلى معدل نمو خلال 11 عاما

وزير الخارجية السعودى: المملكة تفضل الحل السياسى فى اليمن

وزير الخارجية السعودى: المملكة تفضل الحل السياسى فى اليمن

برلمانى يقترح إطلاق قناة قضائية تعرض أفلام وثائقية عن المناطق الأثرية

برلمانى يقترح إطلاق قناة قضائية تعرض أفلام وثائقية عن المناطق الأثرية

رمضان صبحي يشارك في مران الأهلي الجماعي بعد تعافيه من " الخلفية"

رمضان صبحي يشارك في مران الأهلي الجماعي بعد تعافيه من " الخلفية"

هل يعانى محمد صلاح من عدم التقدير فى ليفربول؟.. كلوب يرد

هل يعانى محمد صلاح من عدم التقدير فى ليفربول؟.. كلوب يرد

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 15-2-2020 وعيار 24 بـ 191.10 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 15-2-2020 وعيار 24 بـ 191.10 ريال

اتحاد الكرة: مباراة الزمالك والترجى 28 فبراير.. وتحديد الملعب غداً

اتحاد الكرة: مباراة الزمالك والترجى 28 فبراير.. وتحديد الملعب غداً

وزير المالية: مصر من أفضل الدول فى معدل النمو بين الأسواق الناشئة

وزير المالية: مصر من أفضل الدول فى معدل النمو بين الأسواق الناشئة

اتحاد الكرة: مباراة الأهلي وصن داونز 29 فبراير باستاد السلام

اتحاد الكرة: مباراة الأهلي وصن داونز 29 فبراير باستاد السلام

كارتيرون "مدرب سوبر".. المدرب الفرنسى يتوج باللقب القاري الثالث.. يقود الزمالك لحصد السوبر الأفريقى ويحقق رقما قياسيا بعد ثلاثية الترجى.. 74 يوما رحلة الخواجة مع الأبيض.. ودورى الأبطال مع مازيمبى أكبر إنجازاته

كارتيرون "مدرب سوبر".. المدرب الفرنسى يتوج باللقب القاري الثالث.. يقود الزمالك لحصد السوبر الأفريقى ويحقق رقما قياسيا بعد ثلاثية الترجى.. 74 يوما رحلة الخواجة مع الأبيض.. ودورى الأبطال مع مازيمبى أكبر إنجازاته

س و ج.. ماذا يعنى استبعاد مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا؟

س و ج.. ماذا يعنى استبعاد مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا؟

أخبار مصر اليوم .. الصحة تطلق حملة تطعيم16.5 مليون طفل غدا

أخبار مصر اليوم .. الصحة تطلق حملة تطعيم16.5 مليون طفل غدا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة