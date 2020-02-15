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العثور على أكثر من 6000 جثة بمقابر جماعية فى بوروندى

السبت، 15 فبراير 2020 04:45 م
العثور على أكثر من 6000 جثة بمقابر جماعية فى بوروندى مقابر جماعية-صورة أرشيفية
رويترز

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عثرت لجنة الحقيقة والمصالحة في بوروندي ، على ما يزيد على 6000 جثة في ست مقابر جماعية بإقليم كاروزي ، في أكبر اكتشاف منذ أن بدأت الحكومة حملة للبحث عن جثث الضحايا بأنحاء البلاد في يناير.

 

وقال رئيس اللجنة بيير كيلفير إنديكاري للصحفيين أمس الجمعة ، إنها عثرت على رفات 6032 ضحية وآلاف الطلقات النارية. وأضاف أنها استخدمت ملابس ونظارات ومتعلقات أخرى في تحديد هوية بعض الضحايا.

 

وفي إشارة إلى مذبحة من المعتقد أنها استهدفت أفرادا من الهوتو، قال إنديكاري إن أسر الضحايا استطاعت "كسر الصمت" الذي كان جرى فرضه قبل 48 عاما.

 

وينقسم سكان بوروندي بين التوتسي والهوتو. وغلب الطابع العرقي على الحرب الأهلية التي أودت بحياة 300 ألف شخص قبل أن تضع أوزارها في عام 2005.

 

وتأسست لجنة الحقيقة والمصالحة في بوروندي، وهي لجنة تديرها الحكومة، في عام 2014 للتحقيق في الفظائع التي ارتكبت اعتبارا من عام 1885 حين وصل أجانب إلى البلاد حتى عام 2008 عندما اكتمل تنفيذ اتفاق سلام متعثر لإنهاء الحرب الأهلية.

 

وإلى الآن، اكتشفت اللجنة أكثر من أربعة آلاف مقبرة جماعية في جميع أنحاء البلاد وحددت هوية أكثر من 142 ألف ضحية للعنف.

 

 


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العنف

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