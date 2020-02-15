الصين وألمانيا تبحثان آخر المستجدات بشأن جهود احتواء ومكافحة فيروس "كورونا"

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بحث الرئيس الألمانى فرانك-فالتر شتاينماير، وعضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصينى وانج يي، آخر المستجدات المتعلقة بجهود مكافحة واحتواء الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19)، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن فى دورته الـ56 بألمانيا، وأعرب شتاينماير، خلال المحادثات وفقا لوزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت، عن خالص التعاطف فى هذه اللحظة الحرجة التى يكافح فيها الشعب الصينى تفشى فيروس كورونا الجديد، مشيدا بقوة الصين وسرعتها وفعاليتها فى احتواء التفشي، واستعداد بلاده لتقديم الدعم والمساعدة.

وقال شتاينماير، إن الانخفاض المستمر فى حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس التى أُعلنت مؤخرا خارج مقاطعة هوبى اتجاه بالغ الأهمية ومطمئن.

وأضاف شتاينماير، أنه ينبغى ألا ندع الذعر يصيب الناس مثل الفيروس، وأن ألمانيا ستلتزم الهدوء والعقلانية وستواصل القيام بالتبادلات والتعاون بشكل طبيعي.

وتابع شتاينماير، أن ألمانيا تولى أهمية كبيرة للعلاقات الصينية الألمانية وعلى استعداد للحفاظ على تبادلات رفيعة المستوى ووثيقة مع الصين، وتعزيز التعاون الثنائى ومتعدد الأطراف، ودفع تنمية العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي، والعمل معا على حماية التعددية والتجارة الحرة والنظام الدولي.

من جانبه، قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصينى "وانج يي"، إن الصين تثمن موقف ألمانيا الموضوعى والهادئ تجاه تفشى الالتهاب الرئوى الناجم عن فيروس كورونا الجديد، وإن الشعب الصينى متحد ويبذل قصارى جهده لمكافحة الفيروس.

وأضاف وانج، أنه تم إحراز تقدم إيجابى فى الوقاية والسيطرة، وتم منع انتشار الفيروس إلى دول أخرى بشكل فعال، وأن الصين تتسم بتحملها للمسؤولية بشكل كبير تجاه الحفاظ على أمن الصحة العامة العالمي.

وتابع، أن الصين ليست قادرة فقط على دحر تفشى الفيروس وإنما لديها أيضا الثقة فى القدرة على تقليل تأثير تفشى الفيروس إلى أدنى حد وتحقيق هدف التنمية المحدد لهذا العام.

وأشار وانج، إلى أن العالم اليوم مليء بالمخاطر والتحديات، وأنه من الضرورة أن تعزز الصين وألمانيا، باعتبارهما دولتين كبيرتين مسؤولتين، التعاون الاستراتيجى وتعملان معا على حماية السلم والاستقرار العالميين.

ولفت إلى أنه مع وجود سلسلة من البرامج السياسية المهمة بين الصين والاتحاد الأوروبى هذا العام، فإن الصين على استعداد لتعزيز التنسيق مع ألمانيا والعمل مع جميع الأطراف لضمان نجاح هذه الأحداث والارتقاء بالشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والاتحاد الأوروبى إلى مستوى جديد.

وفى لقاء منفصل، قال وزير الخارجية الكندى فرنسوا فيليب شامبين، إن كندا تقف بثبات مع الشعب الصينى فى حربه على فيروس كورونا الجديد، مشيرا إلى أن بلاده حافظت على التبادلات الطبيعية مع الصين وعارضت أى ممارسة تمييزية عقب تفشى الفيروس.

وأضاف شامبين أن كندا حكومة وشعبا تقف بثبات مع الشعب الصينى فى هذه المعركة وستوفر جميع المساعدات الضرورية للصين، لافتا إلى أنه يعتزم زيارة الصين فى موعد قريب لإظهار الدعم لها.

من جانبه، قال وزير خارجية الصين إن الشعب الصينى متحد فى جهوده لمكافحة الفيروس، وإنه حتى الآن تمت السيطرة على الفيروس بفاعلية وارتفعت نسبة الشفاء منه.

وأضاف وانج أن الصين لن تتوانى أبدا ولن تدخر جهدا فى معالجة المرضى، بينما تواصل التعاون مع المجتمع الدولى لتحقيق نصر مبكر ونهائى فى المعركة على الفيروس.

وأوضح وانج أنه منذ اندلاع الفيروس، اتخذت كندا سلوكا عقلانيا وهادئا وعلميا وقدمت للصين الدعم والمساعدة القيمة، وهو ما يقدره الجانب الصيني.