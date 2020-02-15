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السبت، 15 فبراير 2020 09:01 ص
خالد صلاح
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الشرطة الإيطالية تعلن العثور على أسلحة وذخيرة مخبأة تحت الأرض فى صقلية

السبت، 15 فبراير 2020 09:00 ص
الشرطة الإيطالية تعلن العثور على أسلحة وذخيرة مخبأة تحت الأرض فى صقلية الشرطة الإيطالية
أ ش أ

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أعلنت الشرطة الإيطالية العثور على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة مخبأة تحت الأرض قرب شاطىء كاتانيا بجزيرة صقلية، وأوضحت الشرطة الإيطالية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم السبت، أن الأسلحة التى عثر عليها تضمنت بنادق ورشاشات وذخائر تم إزالة الأرقام التسلسلية منها.
 
يذكر أن الشرطة الإيطالية، تمكنت خلال الشهور الماضية من مصادرة أسلحة من مجموعات مرتبطة بالمافيا والنازيين الجدد.
 
وكانت الشرطة الإيطالية، قد أعلنت فى وقت سابق، أنها تقوم بعملية واسعة على نطاق دولى، وفى بلدان أوروبية عديدة ضد تنظيمى مافيا مقرهما نيجيريا يمارسان الإتجار بالبشر والاستعباد والابتزاز.
 
وذكرت الشرطة الإيطالية، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "آكى" الإيطالية، أن "عشرات الاعتقالات وعمليات التفتيش، تجرى بناء على أوامر من مديرية مكافحة المافيا التابعة للمدعى العام فى كل من مقاطعات "باري، پوليا، صقلية، كامبانيا، كالابريا، لاتسيو، أبروتسو، ماركي، إميليا رومانيا وفينيتو"؛ حيث يتم تنفيذ هذا النشاط من قبل رجال فرقة العمليات المتنقلة التابعة لمقر شرطة بارى بالتعاون مع مكاتب التحقيق بالمقاطعات الأخرى وتنسيق دائرة العمليات المركزية ".
 
وأضافت، أنه بمساعدة قسم الإنتربول التابع لدائرة التعاون الدولى للشرطة، تم تتبع بعض المشتبه فيهم والقبض عليهم فى ألمانيا وفرنسا وهولندا ومالطا .
 

ايطاليا

الشرطه الايطاليه

اسلحه ناريه

صقليه

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