السيسي يوجه بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام

كتب محمد الجالى

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية اجتمع اليوم السبت مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة آخر مستجدات إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، خاصةً على صعيد مصانع ومحالج الغزل والنسيج، ومصانع الأدوية.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وتحديث الآلات والمعدات، وميكنة إجراءات العمل، فضلاً عن التركيز على الاستثمار في الطاقة البشرية وتأهيل وتدريب العنصر البشري، لا سيما في ظل أهمية تطوير قطاع الأعمال العام للمساهمة في عملية التنمية الشاملة بالدولة، ومن ثم القيمة التي يمكن أن يضيفها إلى الاقتصاد الوطني.

وعرض الوزير في هذا الصدد ما تم من الانتهاء من التعديلات التشريعية الخاصة بقطاع الأعمال العام، بهدف تطوير العمل بالشركات التابعة للقطاع والنظم الإدارية بها لحوكمة ضوابط الأداء المهني وأداء مجالس إداراتها، فضلاً عن صياغة آليات لتسويق المنتجات من خلال إدارة مركزية موحدة.

كما استعرض هشام توفيق جهود تطوير شركة الملاحة الوطنية، وكذا الشركات الخاصة بإعادة إحياء صناعة الورق المحلية، وشركات الأدوية.