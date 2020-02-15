السجن 3 سنوات لـ3 متهمين بترويج المواد المخدرة فى التجمع الخامس

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، بمعاقبة 3 متهمين بترويج المواد المخدرة فى التجمع، بالسجن المشدد 3 سنوات ، صدر الحكم بعضوية المستشارين عمر محمد سلامة و هيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود و شريف محمد على.

وأسندت النيابة للمتهمين " أحمد.خ"، عامل خردة، و" إسلام.خ"، عامل خردة، و" شريف.ح"، عامل خردة، تهمة حيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار، بدائرة قسم التجمع الأول.

وشهد معاون مباحث قسم التجمع الأول، أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة قام بضبط المتهمين، وبتفتيشهم تم العثور على كمية من المواد المخدرة، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من تحصلات تجارتهم، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهم.

كانت قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، بمعاقبة المتهم "م.ر"، بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بترويج الهيروين بدار السلام، صدر الحكم برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين مصطفي معوض و هشام الدرندلي و محمد عمارة، وأمانة سر محمد طه.

وأسندت النيابة للمتهم "محمد.ر"، عامل خردة، تهمة حيازة مخدرى الحشيش والهيروين، بقصد الاتجار بدائرة قسم دار السلام،وشهد معاون مباحث قسم دار السلام، أنه حال تفقده للحالة الأمنية أبصر المتهم وبتفتيشه عثر على كمية من مخدر الهيروين، وكمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من تحصلات تجارته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.